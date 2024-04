Pradales (PNV) reconoce que le "preocupa" que Pedro Sánchez tenga la "tentación de hacer una 'pamplonada'"

El candidato jeltzale afirma que mientras el PNV se dedicaba a "construir" Euskadi "otros ponían palos en la rueda"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que le "preocupan" los "cambios de opinión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tras el 21 de abril pueda tener "la tentación de hacer una 'pamplonada'". Asimismo, ha defendido que, mientras el PNV se dedicaba a "construir" Euskadi durante las últimas décadas, "otros ponían palos en la rueda".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el candidato jeltzale ha realizado un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones vascas ya que, según ha defendido, "es muy importante lo que nos jugamos: el futuro de este país y quién tiene que estar al frente de la Sanidad, la Ertzaintza o de las políticas para desarrollar industrialmente Euskadi".

A su juicio, lo que las encuestas estarían reflejando es que en los comicios se confrontarán "dos modelos" de tal modo que "hay que elegir entre ir a mejor o retroceder". "Entre la capacidad de gestión que ha demostrado el PNV y su capacidad de gobernar para todos, sin exclusiones, u otro tipo de políticas que han buscado la exclusión", ha expresado, al tiempo que ha alertado a los indecisos de que se pueden estar jugando "la calidad vida".

En esta línea, ha incidido en que todos los partidos tienen una trayectoria e historia, que "no empieza ahora" sino en las últimas décadas. "Nosotros nos hemos dedicado a construir Euskadi, a poner en pie la Ertzaintza, EiTB, Osakidetza, la RGI, la política industrial... y otros se dedicaron durante mucho tiempo a poner palos en la rueda", ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que, en el caso de ser designado lehendakari, lo primero que trasladaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, --con quien aspira a tener "una buena relación"--, pasaría por "cerrar definitivamente la carpeta del cumplimiento estatutario".

"Que de una santa vez se cumpla la palabra dada y los compromisos con Euskadi; por ejemplo, para que la gestión de puertos y aeropuertos de interés general se realice desde aquí. Que pongamos en marcha la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social para tener una Seguridad Social vasca. Cerrar el capítulo de las relaciones laborales o que el TAV se finalice de una santa vez", ha concretado.

Del mismo modo, ha subrayado que el PNV es un partido "fiable" y "satisfecho" de cómo ha funcionado el gobierno de coalición con el PSE-EE en la presente legislatura, al tiempo que ha recordado los acuerdos con los socialistas en ayuntamientos y diputaciones.

No obstante, y respecto a posibles acuerdos tras los comicios, ha reconocido que le "preocupan los cambios de opinión" de Pedro Sánchez, "que es quien manda en el PSOE", y que pueda "tener la tentación de hacer una 'pamplonada'", en referencia al apoyo dado por los socialistas a EH Bildu para alcanzar la Alcaldía de la capital navarra.

"Eso es lo único que me preocupa pero esa preocupación la podemos eliminar de la cabeza si el 21 de abril el PNV gana solventemente las elecciones y, por lo tanto, nadie tiene tentaciones, ni el PSE ni Sánchez tampoco, de buscar una 'pamplonada'", ha añadido.

"CONFRONTACIÓN SINDICAL"

Por otro lado, ha apostado por "cambiar la cultura de la confrontación sindical y el conflicto por el conflicto en el ámbito público por una cultura del diálogo". A su entender, es necesario así recuperar la negociación entre las partes ya que, "en general", las condiciones laborales en la administración pública son "muy buenas".

"Es importante poner en valor lo que ya tenemos en el ámbito de lo público. Si lo comparamos con los autónomos, con quien está al frente de un pequeño taller o de un comercio hay mucha gente consciente de que la esfera pública y privada son distintas. En más de una ocasión he dicho que se está generando una cierta brecha entre el ámbito público y privado y creo que es el momento de ver la realidad y que busquemos el diálogo y acuerdo en el ámbito público, y no exclusivamente el conflicto y la tensión", ha argumentado.

Respecto al modelo policial, Pradales ha apostado por una Ertzaintza "de cercanía", un modelo por el que el PNV habría apostado hace más de cuatro décadas. No obstante, ha recordado que ETA puso "la diana" a la Policía vasca y la Ertzaintza tuvo que "armarse y defenderse".

"Hubo 15 ertzainas asesinados por ETA; no olvidemos nunca esa historia. Nosotros defendemos que la Ertzaintza tiene que prevenir la delincuencia y cuidar de nuestra seguridad. No hay que quitarle herramientas, hay que darle más para que tenga recursos, personas y materiales. Hay que prevenir la delincuencia y combatirla cuando se produce. Desarmar la Ertzaintza es algo que no comporto en absoluto", ha remarcado.

OSAKIDETZA

Tras incidir en que la salud es "un bien superior y colectivo", el candidato ha defendido que Osakidetza es un sistema de salud que funciona, pero que tiene heridas y hay que curarlo". Por ello, ha abogado por "sacarlo de las disputas partidistas" y centrarse en lograr el "objetivo" para poder ser atendido en un ambulatorio en un plazo máximo de 48 horas o disminuir las listas de espera quirúrgicas a 50 días. "Que podamos hablar de esas cosas sin entrar en debates partidistas y sin tirarnos los trastos a la cabeza. Se me caería la cara de vergüenza si jugamos con Osakidetza", ha añadido.

Además, ha apostado por "no decidir desde el gobierno cómo se tienen que organizar la vida los jóvenes" y ha considerado que estos deben tener la libertad y condiciones para decidir qué tipo de vivienda quieren. Así, ha defendido las ayudas al alquiler social, pero también una línea de avales públicos para compra de inmuebles, aumentar los límites de renta para acceder a programas de vivienda, así como mantener las deducciones fiscales por vivienda habitual. "Vamos a defender con uñas y dientes esa deducción y otros partidos como EH Bildu quiere eliminarla", ha resaltado.

Pradales, que ha valorado que Euskadi vive en lo que respecta al empleo "un momento dorado con récord absoluto de personas trabajando", ha considerado necesario mejorar las "condiciones" y ha indicado que "el reto no es el presente sino el futuro y que haya aún más personas trabajando en próximos años".