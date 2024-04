Pradales reprueba que EH Bildu "juegue con la seguridad" al plantear "el desarme" de la Ertzaintza

"Al que hay que desarmar es al delincuente, al que la lía", ha asegurado

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha reprobado a EH Bildu que "juegue con la seguridad" al plantear "el desarme" de la Ertzaintza y las Policías locales, cuando su labor es "proteger" a la ciudadanía vasca. "Al que hay que desarmar es al delincuente, al que la lía", ha asegurado.

Pradales, que ha participado en un mitin-fiesta del PNV celebrado en la Plaza de Errekalde de Bilbao, ha destacado la preocupación que ha generado la propuesta de EH Bildu, aunque sin mencionar a esta formación, de "desmilitarización" de la Ertzaintza, con un programa para la disminución del uso de armas de fuego, mediante "un programa piloto de patrulla desarmada".

En el acto político de carácter festivo, en el que han participado afiliados jeltzales y vecinos de Rekalde, ha afirmado que "es importante que con la seguridad no se juegue en este país" porque "está por encima de muchas otras cosas".

"Las personas tenemos que ir tranquilas por la calle. Tenemos que estar tranquilos cuando nuestros hijos o hijas salen de fiesta y vuelven a casa, cuando estamos en la calle con los amigos y con las amigas, y es importante hablar de estas cosas porque estamos escuchando hoy que hay que desarmar a la Ertzaintza y a las Policías locales", ha apuntado.

A su juicio, lo hay que hacer no es "desarmar" a las Policías, sino facilitar que "protejan y cuiden" a los vascos para que "anden tranquilos por la calle". "Al que hay que desarmar es al delincuente, es al que la lía, es al que la hace. A ese sí hay que desarmarle, no a la Ertzaintza ni a las Policías Locales", ha subrayado.

CUIDADO DE LOS MAYORES

El candidato a lehendakari del PNV ha hablado también del cuidado a las personas mayores. "Tenemos que cuidar a nuestras personas mayores, muchas personas mayores viven solas y muchas personas mayores quieren vivir en casa antes de tener que ir a una residencia", ha apuntado.

Imanol Pradales ha apostado por que "a una persona se le cuide en casa el máximo tiempo posible" si así lo desea, antes de ir a una residencia. De esta forma, ha explicado que mejorarán los recursos en colaboración con las diputaciones y ayuntamientos para que esto sea una realidad.

También se ha comprometido a trabajar para que "las residencias se parezcan cada vez más a un hogar y que, como mucho, haya 20 ó 25 personas en ellas, porque es importante sentirse como en casa".

Otro de sus objetivos es poner en marcha un programa específico para "combatir la soledad no deseada" de todas las personas en todas las etapas de la vida, pero en especial de los mayores. "Es importante que, quien no quiere vivir y sentirse solo, esté acompañado y tenemos que poner personas a su alrededor, para que no se sientan solas", ha asegurado.

Además, se propone impulsar nuevas alternativas de vivienda y convivencia en la comunidad, como el co-housing o las viviendas intergeneracionales, de forma que en un mismo inmueble haya personas mayores y jóvenes, "con intercambio de experiencias, de saber arrimar el hombro, de ayudar a los mayores y aprender de ellos".

"Por lo tanto, la dependencia, que las personas mayores y sus cuidados estén en la primera línea del PNV y sus políticas. Lo tenemos claro, hay que cuidar a las personas mayores de este país, y lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora y todavía mejor", ha remarcado.

HACER PAÍS DESDE LOS BARRIOS

Imanol Pradales ha defendido que "la identidad de barrio es importante", y ha asegurado que "los barrios hacen país", para reivindicar que "se haga país desde los barrios".

El candidato a lehendakari ha recordado que Rekalde, como otros muchos barrios de Euskadi, se ha formado "con mucha gente que vino de fuera a Euskadi a trabajar, a sacar este país adelante", y que hoy están "totalmente integrados en la identidad vasca".

"Sois vascas, sois vascos, como toda la sociedad, y también hay que mirar a las nuevas personas que están llegando a Euskadi de otras partes del mundo, porque van a ser los nuevos vascos y las nuevas vascas. También tenemos que acogerles con los brazos abiertos, porque quien viene a trabajar y se va a integrar en esta sociedad, es importante para que Euskadi salga adelante", ha subrayado.