El PRC no concurrirá a las elecciones generales por el "riesgo enorme" de no sacar escaño

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESSS)

El Partido Regionalista de Cantabria no concurrirá a las elecciones generales del 23J por el "riesgo enorme" de no salir ante la "polarización feroz" que prevé se producirá en los próximos comicios.

Así lo ha anunciado este jueves el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, al término del Comité Ejecutivo de la formación reunido para abordar las negociaciones que mantiene con el PP para garantizar la gobernabilidad de Cantabria y la concurrencia del partido a las generales.

Esta última decisión ha sido refrendada por la práctica totalidad de los asistentes al comité, con 55 votos a favor y cinco en contra, ante los "enormes riesgos de presentarse y no tener alguna posibilidad de salir", a lo que se suma que el partido tendría que "pedir un crédito" para afrontar el coste de la campaña.

"El riesgo es razonablemente alto de no salir y el coste económico es importante", ha remarcado Revilla, que además cree que si el PRC obtuviera un diputado --ahora tiene uno, José María Mazón-- su "efectividad se vería mermada" porque los regionalistas ya no gobiernan en Cantabria "y no tenemos pactos para reivindicar".

((Habrá ampliación))