El precio de la electricidad cerrará octubre con una caída de en torno al 30% por el fuerte descenso del gas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El precio de la electricidad cerrará el mes de octubre con una caída de en torno al 30% con respecto a septiembre, beneficiado por el fuerte descenso en el precio del gas.

Según datos de Grupo ASE, a tres días para el cierre del mes, el precio diario del mercado mayorista de electricidad, el denominado 'pool', registra una media en lo que va de octubre de 126,52 euros por megavatio hora (MWh) que, sumando el sobrecoste que supone para los consumidores el ajuste por el tope al precio del gas (39,70 euros/MWh), deja el precio medio en los 166,22 euros/MWh, casi un 32% inferior al pasado mes, principalmente porque se ha reducido mucho el importe del ajuste por la compensación al tope del gas a los ciclos combinados de gas (CCG).

El importe del ajuste para los consumidores por el tope del precio al gas depende de la evolución del precio del gas (Mibgas) y del volumen de electricidad generada por los ciclos.

En agosto, el precio del gas en España (Mibgas) fue de 153,34 euros/MWh, mientras que en septiembre se situó en 102,56 euros/MWh y en octubre ha caído a los 66 euros/MWh, lo que ha llevado aparejado un descenso del ajuste para los consumidores. En concreto, este ajuste fue de 153,34 euros/MWh en agosto, de 102,56 euros/MWh en septiembre y de solo 39,70 euros/MWh en octubre.

MECANISMO IBÉRICO SIN APLICACIÓN.

Además, en la parte final de octubre, la caída del precio del gas en el Mibgas por debajo de la cota de los 40 euros /MWh ha dejado sin efecto el tope del precio del gas que algunos días llegó a ser negativo (a compensar), por el efecto de las rentas de congestión (ingresos) de las exportaciones a Francia.

De esta manera, el mecanismo ibérico no ha entrado en funcionamiento esos días, ya que el precio el precio de referencia al que los ciclos combinados adquieren el gas es inferior a esos 40 euros/MWh.

PODRÍA SEGUIR MOVIÉNDOSE EN UN RANGO BAJO DE PRECIOS.

Los analistas de Grupo ASE prevén que si se mantienen unas temperaturas más templadas de lo previsto y la demanda de gas asiática continúa siendo baja, los precios de Mibgas "seguirán moviéndose en un rango bajo de precios".

No obstante, también alertan de que la crisis energética no está resuelta, porque el mercado del gas "es muy inelástico (los desajustes entre oferta y demanda no se resuelven en un periodo corto de tiempo) y la volatilidad está asegurada".

Además, advierten de que en 2023 aumentarán las tensiones porque durante la primera parte del año no se prevé recibir el suministro de gas ruso por tubería, que sí ha llegado en el primer semestre de este año.