El precio de la vivienda crecerá hasta un 5% y se superarán las 550.000 transacciones en 2022, según Aepsi

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (Aepsi) ha calculado que el precio medio de la vivienda podría experimentar subidas de entre el 4% o un 5% de cara al próximo año y que se formalizarán más de 550.000 transacciones inmobiliarias, según ha informado en una nota de prensa.

Además, según ha aclarado el presidente de esta institución, Iñaki Unsain, el aumento se podría producir en el segmento de la obra nueva "debido al aumento del coste de materias primas y de la inflación". "Una tendencia que podría contagiar a la segunda mano si la situación de la Covid-19 continúa mejorando y la recuperación económica sigue aumentando", ha aclarado.

"De cara a 2022, un factor que podría a la venta de inmuebles de segunda mano es la entrada en vigor el nuevo valor de referencia sobre el que calcular el impuesto de transmisiones patrimoniales, ya que se desconoce si será superior a los precios de venta o no", ha apuntado la vicepresidenta de Aepsi, Montse Moreno.

Respecto al mercado del alquiler, Moreno ha señalado que al principio de la pandemia se registraron caídas se situaban en torno al 15%, debido principalmente a la falta del turismo. "No obstante, estas cifras poco a poco se van revirtiendo porque muchas viviendas que se encontraban en el alquiler vacacional y que habían pasado al residencial o simplemente habían desaparecido del mercado, ahora vuelven debido a la llegada del internacional", ha señalado.

Los expertos vaticinan que en 2022 se podría recuperar esta caída e incluso alcanzar los mismos precios de antes de la pandemia. En lo que respecta a la nueva Ley de Vivienda, Unsain explica que "la oferta se podría contraer sobre todo en el segmento de la inversión, como por ejemplo el 'Build to Rent', debido a la inseguridad que puede generar en este colectivo". No obstante, no se espera que esta ley genere repercusión inmediata en 2022, sino que podría tenerla en unos dos años.

Por otra parte, desde Aepsi han destacado que, en los últimos meses, la concesión de hipotecas ha aumentado considerablemente hasta alcanzar cifras de hace más de 10 años. Además, es destacable cómo el tipo fijo se ha impuesto sobre el resto y ha representado un 65% del total de hipotecas. "Se espera que el año se cierre con más de 400.000 concesiones y los expertos auguran que este dato podría incrementarse ligeramente en 2022", han señalado desde Aepsi.

Por último, desde Aepsi han descartado una futura burbuja inmobiliaria, ya que "los bancos siguen siendo muy prudentes en cuanto a la concesión de préstamos" y "se tiene muy en cuenta la solvencia del cliente, algo que nos protege de alcanzar un escenario muy alejado al de hace más de 10 años".