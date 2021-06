La preciosa felicitación de Sara Carbonero a su hijo Lucas "por estos 5 años de explosión de amor"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Lucas, el hijo menor de Iker Casillas y Sara Carbonero, cumple este miércoles 5 años. Un día muy especial tanto para el pequeño como para sus famosos papás, que a buen seguro celebrarán en familia y presumiendo de su buena relación el cumpleaños de su "locura" particular, ya que así apodaban al niño por su carácter intrepido y movido cuando era más pequeño, provocando siempre con sus ocurrencias y travesuras las sonrisas de todos los que tenía alrededor.

Rompiendo su discreción habitual con su vida privada, Sara ha felicitado a Lucas a través de su cuenta de Instagram con unas preciosas palabras que nos han emocionado y que reflejan lo importante que es el pequeño para la periodista, totalmente volcada en sus hijos desde que anunció su separación matrimonial de Iker el pasado mes de marzo.

"Después de muchas semanas preguntando si quedaba "un mes en punto " para tu cumpleaños (el niño de las cuentas...), ha llegado el día. Otro cumple atípico, distinta ciudad, pero la misma ilusión", ha comenzado la manchega en esta especie de carta dirigida a Lucas en su 5º cumpleaños, en la que ha confesado cómo es su hijo pequeño con estas emocionante descripción y un cierto regusto 'amargo' por lo rápido que pasa el tiempo y lo mayor que es ya su pequeño: "Una vez más todo te vendrá bien y serás el niño más feliz del mundo porque "tú mandas en tu día" y nos regalarás un puñado de sonrisas, esa sonrisa única y genuina tuya. A veces cuesta aceptar lo rápido que va ésto, que ahora seas tú el que me acaricia a mí para dormir, que ya cuestiones o reivindiques con argumentos cada cosa, que elijas "Conviene saber" o "Qué bonita la vida" como banda sonora en los viajes y las cantes a pleno pulmón una media de 10 veces cada una, que tomes pequeñas decisiones, que muchas de esas veces vayas a contracorriente, que estés descubriendo y cultivando el valor de la justicia y la amistad y seas un amigo fiel".

"Los que tenemos la suerte de conocerte sabemos que eres un alma libre, un pequeño salvaje, independiente, un disfrutón por naturaleza, un "malandro" al que no le gusta estar en primer plano, un quitapenas profesional. Un "personaje" irresistible con mucha retranca e ironía", ha continuado Sara, poniéndonos la piel de gallina con estas bonitas palabras dedicadas a Lucas y añadiendo que en este día tan especial "hoy te celebramos a ti, a tus ocurrencias y a tu revolución y damos gracias por que nos eligieras. Mientras tú, pedirás que no te miremos soplar las velas para que tu deseo sea secreto y volverás a hacer el "baile de la victoria" al ritmo de "Cun Cun Prá", te meterás con todos unas cuantas veces y repetirás en bucle que ya no eres un bebé". "Feliz cumpleaños, manojito de alegría. Gracias por estos cinco años de explosión de amor", ha terminado la emotiva felicitación.

Una preciosa descripción de su hijo Lucas en el 5º cumpleaños del pequeño que Iker, emocionado, no ha tardado en comentar con un sencillo pero efectivo "te queremos mucho", dejando las palabras para su exmujer, que día a día nos sorprende con lo bonito que expresa sus sentimientos, sea en los post con los que comenta las entrevistas que realiza en Radio Marca o, como en este caso, en su felicitación especial a su 'pequeña revolución', con el que esta tarde celebrará por todo lo alto su día.