Las preciosas palabras de Andrea Guasch, primera novia de Aless Lequio, sobre Ana Obregón

MADRID, 29 (CHANCE)

Andrea Guasch es conocida como actriz y por ser la primera novia de Aless Lequio pero, además, la joven tiene un grupo de música "Hotel Flamingo", con el que poco a poco se está haciendo un hueco en el panorama musical de nuestro país. Ilusionada con este sueño por cumplir y muy enamorada de su pareja, Rosco - su compañero en el grupo - la intérprete recuerda con cariño al hijo de Ana Obregón y dedica, a la bióloga, unas preciosas palabras que demuestran su admiración.

- CHANCE: Andrea, ¿Qué es para ti la música en directo, te vemos cada vez un poquito más?

- ANDREA: Para mí siempre ha significado algo súper bonito, la música siempre ha estado en mi vida, como actriz que al final siempre acababa haciendo papeles que cantaba, pero ahora obviamente el hecho de hacer música, tuya propia, que la compongo con Rosco es algo increíble, el sábado pasado tuvimos un concierto en la Sala Contra club, hicimos dos pases de 30 personas, pero que la gente cante tus canciones es una sensación que nunca había vivido, es precioso.

- CH: Disfrutas del trabajo, lo vives, ¿Cómo es vivirlo con la pareja?

- ANDREA: Está siendo súper fácil cosa que no sabíamos, al final estamos 24 horas juntos, trabajando, viviendo juntos, tenemos una manera de trabajar muy bonita, muy fácil, nos entendemos muy bien y eso es guay.

- CH: ¿os ha unido más esto?

- ANDREA: Totalmente. Es como un hijo, es un proyecto que lo cuidas, que tienes ilusión, que miras cada detalle, que a la gente le guste, pero también a ti mismo te tiene que gustar, sentirse orgulloso de esto.

- CH: Muchas veces queremos desconectar, cómo lo hacéis vosotros.

- ANDREA: No lo hacemos, hemos pasado la cuarentena juntos, trabajamos juntos en La Llamada, en Hotel Flamingo, tenemos nuestros amigos, pero obviamente tenemos muchos amigos en común.

- CH: ¿Algunas aspiraciones a las que os gustaría llegar?

- ANDREA: Estamos pensando en colaboraciones, la semana que viene tenemos un par de cosas pendientes, el disco lo tenemos ya para sacar, nos quema en la mano ya... queremos sacarlo al mundo ya, tenemos un videoclip ya hecho y creo que a finales de febrero lo vamos a lanzar. Con muchas ganas la verdad.

- CH: ¿Viste a Ana Obregón despidiendo el año?

- ANDREA: La verdad es que vimos las uvas con ella, me emocionó muchísimo, es una mujer muy valiente, lo tiene que estar pasando muy mal, no se lo deseo a nadie, me parece muy valiente, de quitarme el sombrero.

- CH: ¿Cómo lo recuerdas, duro?

- ANDREA: La verdad es que es muy fuerte, nadie se lo esperaba y aunque no le conozcas, es una persona que desprendía mucha luz y no es justo.

- CH: Igual Ana regresa a televisión como presentadora, como actriz.

- ANDREA: Creo que agarrarte a lo que te hace feliz es lo que hay que hace, no te puedes hundir en la miseria porque no sales. Me parece que es lo que hay que hacer, hay que agarrarse a las cosas que te hacen más fuerte. Me parece muy bien que lo haga.