Le preguntamos a Anabel Dueñas sobre el documental de Rocío Carrasco

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de toda la polémica que ha suscitado el documental de Rocío Carrasco, son muchas las reacciones que estamos buscando para saber qué ha parecido al entorno de la hija de la Jurado. Nos hemos encontrado con Anabel Dueñas, cantante del musical de Rocío Jurado que dirigen Fidel Albiac y su mujer, y no hemos podido evitar preguntarle por todo lo que está ocurriendo tras hacerse público el testimonio de su amiga.

"No voy a hablar nada" era lo primero que nos decía la cantante, además se mostraba bastante agobiado con las cámaras de la prensa: "Ay, dios mío". Lo que más nos ha llamado la atención ha sido cuando nos ha asegurado que no podía hablar, algo muy distinto que no querer: "Lo siento, gracias, no tengo nada qué hablar, no puedo hablar".

Al oír esta declaración le hemos preguntado si no la dejaban hablar del documental y nos ha explicado que: "No, no, que no quiero cariño". Dicho esta y dicho se queda. Lo cierto es que Anabel Dueñas es una de las personas más cercanas a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, por lo tanto, una de las amigas que sabe cómo se encuentra en estos momentos la hija de la Jurado.