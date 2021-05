Le preguntamos a Gloria Camila por las "cuentas pendientes" que su padre, Ortega Cano, tiene con Rocío Carrasco

MADRID, 6 (CHANCE)

Además de desvelar con todo lujo de detalles su declaración ante el juez por los malos tratos que sufrió a manos de Rocío Flores y las consecuencias que su agresión tuvo la relación maternofilial, rota desde entonces, Rocío Carrasco volvió a hablar en el noveno episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' sobre José Ortega Cano.

Sin querer entrar en detalles, la hija de Rocío Jurado, que no puede disimular su dolor al hablar de este tema, desvelaba que tiene "cuentas pendientes que ya se verán" con Ortega Cano, pero que no es "nada bueno", acusando al torero de "no preocuparse por su familia" y sorprendiendo al revelar que, a pesar de no tener relación con él desde hace años, sí mantiene trato con sus hermanos Conchi y Paco Ortega Cano, además de con sus sobrinas.

Unas sorprendentes declaraciones sobre las que hemos preguntado a Gloria Camila, hija del diestro y hermana de Rociíto, con quien tampoco se habla. Muy seria, y con la misma actitud que lleva manteniendo desde que se estrenó la docuserie, la actriz no abre la boca y evita pronunciarse sobre las cuentas pendientes a las que se refiere Rocío.

Apurando el paso, la colombiana tampoco confirma si era conocedora de la buena relación que su hermana tiene con sus tíos Conchi y Paco, algo que desconocíamos hasta ahora y que aumenta el misterio en torno a qué pasó entre Rociíto y Ortega Cano para que la hija de Rocío Jurado rompiese todo vínculo con él pero no con su familia.