Le preguntamos a Gloria Camila por las polémicas declaraciones de Teresa Campos sobre su padre

MADRID, 25 (CHANCE)

La reaparición mediática de María Teresa Campos en la portada de la revista 'Lecturas' y en 'Viernes Deluxe' sigue dando mucho qué hablar. La veterana comunicadora, sin pelos en la lengua, insinuaba que José Ortega Cano no se habría portado todo lo bien que debería durante su matrimonio con Rocío Jurado, algo a lo que el viudo de 'La más grande' no tardaba en contestar, asegurando que siempre estuvo enamoradísimo de la chipionera y que si algo lamentó tras su muerte en 2006 fue tan solo que no les hubiese dado tiempo a hacer más cosas juntos, negando disgustado las declaraciones de la madre de Terelu Campos sobre su trato a la que fue el amor de su vida.

Gloria Camila, por su parte, ignora las palabras de María Teresa y, si en otros tiempos no tuvo problema en cargar públicamente contra la veterana presentadora por sus ataques a su padre, ahora prefiere guardar silencio y hacer suyo el dicho de 'no hay mayor desprecio que no hacer aprecio'.

Muy seria y sin separarse de su teléfono móvil, la actriz ha disfrutado de un tranquilo paseo con su perro por los alrededores de su domicilio y ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de la presentadora dejando caer que Ortega Cano no se habría portado todo lo bien que debería con Rocío Jurado.

Sin inmutarse, Gloria tampoco ha confirmado si es cierto que su sobrino David no tiene el número de teléfono de su madre - como se ha asegurado en los últimos días - ni ha valorado el adelanto del próximo capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, en el que su hermana reprocha a Rocío Flores que en 'Supervivientes' si fuese ella su madre, mientras que en España aseguraba que su 'madre' era Olga Moreno.