Preguntamos a Pablo Urdangarin cómo ha sido el triste cumpleaños de su padre, Iñaki Urdangarin

MADRID, 16 (CHANCE)

Iñaki Urdangarin cumplía ayer 53 años y lo cierto es que sigue siendo toda una incógnita cómo ha sido la celebración. Muchos aseguraban que la familia se reuniría, otros que no... le hemos preguntado al hijo del exjugador de baloncesto, Pablo Urdangarin, cuál sería el plan para estar al lado de su padre y lo cierto es que el hijo de la Infanta Cristina no ha querido dar explicaciones, eso sí, el tono con el que ha hablado a la prensa se ha rebajado de sus primeras apariciones y se ha mostrado de lo más respetuoso.

"Tengo prisa ¡eh!" le decía al reportero en cuando ha visto que le iba a preguntar sobre el cumpleaños de su padre. Y bien, como decimos, Pablo no ha querido hacer ninguna declaración al respecto: "No tengo nada qué decir, lo siento". Parece que, a pesar de que toda la familia se encuentra esperanzada con el nuevo cambio que ha habido en la condena de Urdangarin, no han podido celebrarlo como esperaban.

En cuanto al viaje que ha hecho la Infanta Cristina a Abu Dabi para reencontrarse con su padre, Don Juan Carlos I, Pablo no ha querido desvelar ningún detalle: "No tengo nada qué decir". Tras varias preguntas sin obtener respuesta, el hijo de Urdangarin ha agradecido a la prensa su apoyo: "Muchas Gracias".