Le preguntamos a la Reina Sofía por la polémica biografía de Don Juan Carlos

MADRID, 7 (CHANCE)

El Rey Juan Carlos está de nuevo en el punto de mira por la publicación en Francia de una biografía escrita por la periodista gala Laurence Debray después de varias entrevistas con el Emérito a finales del año pasado.

'Mon roi déchu' ('Mi rey caído'), una obra que no se publicará en España hasta la próxima primavera pero que ya está dando mucho que hablar por los extractos que se han publicado en 'París Match', en los que la autora, gran admiradora de Don Juan Carlos, cuenta al detalle cómo es su vida en Abu Dabi.

Así, Laurence - con quien se dice que el monarca podría haber mantenido una amistad especial - desvela que el Emérito vive en un lugar discreto, que ha perdido 12 kilos y que, en lugar de como un rey, viste como un turista estadounidense. España continúa siendo el centro de sus preocupaciones y sus desvelos y, si algo echa de menos, es nuestra comida. Además, el padre de Felipe VI no sabe cuándo volverá a nuestro país y no duda en afirmar d que muchos se alegraron de que se fuese, algo que hizo por las presiones recibidas y para no perjudicar a su hijo, con el que por cierto la relación se ha vuelto muy fría y prácticamente inexistente.

Reconociendo que ha llegado el momento de pensar en su propio entierro, Don Juan Carlos solo nombra a la Reina Letizia para asegurar que es una madre excelente que ha criado a dos herederas. De su mujer desde hace más de medio siglo, la Reina Sofía, ni una palabra.

Coincidiendo con la publicación de la biografía de Don Juan Carlos, la Reina Emérita ha presidido en la capital la entrega de los Premios de la Fundación Mapfre, un acto al que acudió acompañada por la Infanta Elena - que trabaja en la entidad - y en el que la vimos de lo más relajada y sonriente.

Ajena a las polémicas declaraciones de su marido y sin rastro de preocupación en el rostro, Doña Sofía abandonaba el evento saludando a los vecinos con la mano y haciendo oídos sordos a nuestras preguntas sobre la biografía del Rey Juan Carlos. El momento, en el siguiente vídeo