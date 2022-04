Los premios The World's 50 Best Restaurants se conocerán el 18 de julio en una gala en Londres

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

50 Best ha anunciado este lunes que la entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2022, la cita gastronómica internacional en la que se conocerán quiénes son los mejores restaurantes del año, se celebrará el lunes 18 de julio en la lonja Old Billingsgate de Londres, según ha informado la organización en un comunicado.

En concreto, este año supondrá el regreso a Londres de este evento, que ya se celebró en la capital británica de 2003 a 2015 y que anualmente reúne a los chefs, restauradores, medios de comunicación y gastrónomos más importantes del panorama gastronómico.

El director de contenido de The World's 50 Best Restaurants, William Drew, se ha congratulado de la vuelta de estos premios a Londres. "Estamos impacientes por volver a reunir a lo más destacado de la gastronomía internacional y compartir con el mundo la increíble evolución del panorama gastronómico londinense en los últimos años", ha señalado.

La novedad de este año es la serie '50 Best Collaboration Dining', en la que los principales chefs y restaurantes de Londres se asociarán con chefs visitantes de 50 Best de todo el mundo para crear menús personalizados durante una sola noche.

La pasada edición coronó al restaurante Noma, de Copenhague (Dinamarca), como The World's Best Restaurant, que pasa a formar parte del salón de la fama 'Best of the Best' de antiguos restaurantes número 1, por lo que no podrá aparecer en la clasificación a partir de 2022.

El pasado año, la prestigiosa lista situó a seis restaurantes españoles como Etxebarri, que ocupó la tercera plaza, Disfrutar (5), Mugaritz (14), Elkano (16), DiverXO (20) y Azurmendi (49) en su prestigiosa clasificación.

España y Estados Unidos encabezaron en 2021 la lista de los países con más restaurantes en la lista de The World's 50 Best Restaurants con seis establecimientos galardonados cada uno.