La presidenta de AIReF defiende reformar la financiación autonómica y el marco fiscal nacional

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha advertido este miércoles que la actual política monetaria y las reglas fiscales de la Unión Europea van a "devolver el protagonismo" a la sostenibilidad de las finanzas, por lo que ha apuntado a la necesidad de acometer cambios estructurales como reformar el sistema de financiación autonómica y local y del marco fiscal nacional.

Así lo ha expuesto en su conferencia 'Sostenibilidad: una responsabilidad de todas las Administraciones Públicas', durante la jornada 'IvieLAB. Deuda y sostenibilidad de las finanzas autonómicas' que se ha celebrado en València.

Herrero ha indicado que la sostenibilidad económica de las administraciones estará en el foco del nuevo marco de reglas fiscales que se vislumbra en el ámbito europeo, con objetivos propuestos por los propios estados miembros que harán que "el nivel de exigencia sea mucho mayor" y no sea posible alegar causas de desafección.

En ese contexto, ha emplazado a fijar una estrategia a medio plazo a nivel estatal, pero en la que participen todas las administraciones públicas, y ha señalado que "no se puede construir la casa por el tejado" y se deberán resolver una serie de cuestiones, entre ellas la reforma del marco fiscal nacional, ya que presenta "debilidades y problemas compartidos con el marco fiscal europeo", con una "pluralidad de reglas que no siempre van en la misma dirección".

En ese sentido, ha aseverado que "hay un cortoplacismo que impregna todo el marco fiscal" en el que "prima el cumplimiento anual de unos objetivos" con independencia del marco subyacente. Igualmente, ha apuntado a que "se presta escasa atención al crecimiento económico y a la calidad de las finanzas públicas".

También ha puesto el foco en que es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica, porque mientras el actual genere dudas, "seguirán los problemas de exigibilidad, desafección y legitimidad del marco fiscal".

No obstante, ha apuntado que "más allá de que pueda haber cierta correlación en el sistema de financiación y el gasto y cumplimiento de las reglas fiscales", este no es el "único factor que influye en que una administración autonómica cumpla las reglas fiscales", pero "la no reforma tiene un efecto negativo", ha advertido. Así, ha lamentado que "llevamos tiempo en una permanente revisión del sistema de financiación" que "al final no ha llevado a ninguna decisión práctica".

Una correcta financiación autonómica "favorece los compartimentos estratégicos", en contraposición a un sistema "opaco" en el que "falte autonomía" y sea "arbitrario", con "asimetría entre el sistema foral y el régimen de CCAA", y "dudas respecto a si el sistema de financiación obedece a una diferencia real en el coste de prestación de servicios públicos".

"Mientras haya dudas, es difícil que la no reforma del sistema de financiación no afecte a la exigibilidad y desafección del marco fiscal", ha avisado.

Durante su intervención, también ha puesto de relieve que las reglas de gastos "no han explotado el potencial que podrían tener" porque no se han configurado a medio plazo y se han convertido en una "regla anual en la que lo importante es cumplirla, da igual la manera". Se han establecido, a su juicio, criterios "laxos" sobre los niveles de gasto.

Herrero ha apuntado que en los objetivos de deuda se permiten "una serie de exclusiones que hacen prácticamente imposible incumplir el objetivo", por lo que alcanzar los objetivos de deuda "dice poco en términos de cuál es la sostenibilidad de las administraciones públicas". "El objetivo de deuda y déficit deberían ir de la mano", ha defendido.

Herrero ha incidido también en la falta del análisis de eficiencia y eficacia de las administraciones públicas. Ha puesto en valor que en la Comunitat Valenciana se esté elaborando una ley de eficiencia en el ámbito de las administraciones públicas.