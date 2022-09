La presidenta de la ANC asegura que "los falsos diálogos no engañan a nadie"

Jordi Pesarrodona: los políticos pueden retirarse u "obedecer el mandato del pueblo"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha asegurado este domingo que "los falsos diálogos no engañan a nadie" y ha reivindicado la independencia de Cataluña por medios pacíficos y democráticos.

Lo ha dicho en su discurso, que ha combinado catalán e inglés, después de la manifestación de la ANC, en un acto en la avenida del Marquès de la Argentera y frente a la estación de Francia, donde ha cifrado la movilización en 700.000 personas, mientras que la Guardia Urbana ha hablado de 150.000.

"Intentan que no nos manifestemos, que seamos pocos y no se nos oiga ni se nos vea. Que lo mantengamos escondido en un rincón de nuestra mente y corazón. No nos harán callar, queremos la independencia", ha afirmado.

Feliu ha recordado que el independentismo lleva ya diez años manifestándose en grandes movilizaciones: "No más engaños. Pedimos sinceridad, valentía y decisión para hacer la independencia. Si no lo hacen ellos, estamos determinados a hacerlos nosotros. Con nuevos actores, si es necesario".

"Si el Govern y el Parlament se ponen de espaldas, hay un grueso de personas para hacer una lista cívica para ganar la independencia. Está en nuestra manos cambiar las reglas del juego", ha avisado, y entre los asistentes han sonado gritos de 'Govern dimissió'.

También ha acusado de inmovilismo a las instituciones: "Que las instituciones estén paralizadas no es una opción".

"O hacéis la independencia o convocad elecciones. O independencia o dar la voz al pueblo. No más jugar a desmovilizar o quedarse en casa y esconder la cabeza la cabeza debajo del ala cuando la población sale a la calle", ha reprochado.

En la parte de su intervención que ha realizado en inglés, Feliu ha criticado el espionaje con 'Pegasus' a líderes independentistas y ha instado a las instituciones europeas a actuar: "Enough is enough" (Ya basta).

JORDI PESARRODONA

El vicepresidente de la ANC, Jordi Pesarrodona, ha advertido que la implementación del resultado del 1-O se dejó en manos de los dirigentes independentistas: "Y ahora os lo diremos alto y claro: ¡No volverá a pasar!".

Así, ha avisado a los políticos independentistas de que tienen dos opciones: "O retirarse legítimamente u obedecer el mandato del pueblo", y que seguirán movilizados hasta lograr la independencia.

Además, ha reivindicado las protestas independentistas que hubo en la plaza Urquinaona, la avenida Meridiana, el Aeropuerto de Barcelona o la Jonquera (Girona), y ha añadido: "¿Qué pasa con las más de 4.000 personas luchadoras por los derechos nacionales que sufren represalias, y muchas acusadas por nuestro propio Govern? ¿No os da vergüenza? ¿Qué hacéis acusando a independentistas?".

XAVIER ANTICH

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha asegurado que "mucha gente trabajaba" para que la manifestación de la Diada no llenara las calles, y ha añadido textualmente que ni la represión ni la frustración han impedido que el independentismo se haya movilizado esta Diada.

"Continuamos teniendo la determinación de siempre, la determinación que en 2017 hizo temblar un Estado y levantar al Borbón de su siesta", ha dicho, y el público lo ha seguido con gritos de 'Fora el Borbó'.

Antich ha sostenido que resignarse a seguir como hasta ahora no es una opción, por lo que ha pedido no confundirse de enemigo y que no crezcan las batallas, en sus palabras: "Esto no va de buscar culpables, sino de conseguir cómplices para la independencia".

JORDI GASENI (AMI)

El presidente de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha recordado la jornada del 1-O, y ha lamentando que no fuera posible hacer efectiva la independencia entonces, aunque ha llamado a no lamentarse ni "buscar culpables".

Ha defendido el trabajo que realiza la AMI en coordinación con los ayuntamientos y como correa de transmisión con la sociedad, y se ha dirigido a los asistentes: "No quedaréis descontentos. Somos mucha gente, y seremos todavía más".