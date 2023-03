Presidenta Comisión Garantías Junts sobre si Borràs debe dejar la presidencia del Parlament: "Si fuera yo, dimitiría"

Ve equiparables a la corrupción los delitos por los que se la ha condenado

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La abogada y presidenta de la comisión de garantías de Junts, Magda Oranich, ha asegurado este viernes que dimitiría de la presidencia del Parlament si se encontrara en la situación de Laura Borràs, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la condenara a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación.

"En esta situación, si fuera yo, dimitiría. A lo mejor yo, al señalar el juicio, ya hubiera dimitido. No lo sé, ella hará lo que crea conveniente", ha destacado en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Así, ha asegurado que le sabe mal que no dimita porque "es de más dignidad", y a la vez que asegura que está en su derecho, avisa de que la Mesa del Parlament también está en su derecho de tomar decisiones para poner fin a la interinidad de la institución.

Pese a vaticinar que la Junta Electoral Central (JEC) resolverá antes esta cuestión, ha llamado a tomar decisiones que aclaren que en la política catalana "no se pueden admitir determinadas corrupciones".

OCUPAR LA PRESIDENCIA

Si la JEC quita el escaño a Borràs, ha criticado a los que apuestan por dejar vacante la presidencia del Parlament, entre ellos el expresidente de la Generalitat Quim Torra, porque defiende que la institución está por encima de las personas.

"Para la institución, sería mejor que hubiera un presidente del Parlament y que el Parlament funcionara con toda normalidad", ha asegurado la abogada, que también cree que la condena a Borràs por los delitos de prevaricacíon y falsedad documental pueden equipararse a la corrupción.

Y es que, según Oranich, son delitos "comunes" y no políticos, aunque ha puntualizado que no ha habido un enriquicimiento personal y ve posible que en todo ello haya afectado el hecho de ser quién es políticamente.

NO PARTIDARIA DE EXPULSARLA DE JUNTS

Sin embargo, no ve claro que sea un caso de 'lawfare', y apunta que, hasta que no haya sentencia firme, no es partidaria de que se la tenga que expulsar de Junts, partido que Borràs preside.

Al preguntársele si perjudica al partido tener una presidenta condenada por los citados delitos a falta de dos meses para las municipales, cree que sí, aunque matiza que la afectación es menor en estas elecciones que si fueran las catalanas o las generales.