La presidenta de Navarra pide que sean corregidas las "consecuencias no deseadas de la ley del sí es sí

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha puesto en valor la ley del 'solo sí es sí' porque pone "en el centro la libertad sexual de las mujeres", pero ha añadido que "está teniendo unas consecuencias que no son deseadas" que espera que "sean corregidas".

"Quiero poner en valor la ley del 'sí es sí', ha puesto en el centro la libertad sexual de las mujeres y hace una atención integral a todo lo que tiene que ver con la violencia sexista. Ahora bien, creo que está teniendo unas consecuencias que no son deseadas, que no son buenas, y que además pueden dar un mensaje de desprotección a las mujeres. Por lo tanto, yo espero y deseo que esas consecuencias no deseadas sean corregidas", ha afirmado este viernes.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha incidido en que "esta ley ha avanzado mucho sobre lo que tiene que ver con la libertad sexual de las mujeres, algo muy demandado y en lo que creo que mayoritariamente todo el mundo estará de acuerdo". "Pero si está teniendo unas consecuencias que no son las que queremos, algo se deberá corregir para que esto no sea así, y que las mujeres no sientan, cada vez que ven esas noticias -sobre reducciones de condenas a agresores sexuales-, que están desprotegidas", ha indicado.

En este sentido, ha añadido que "está habiendo cierto debate al respecto y espero que haya una reflexión para corregir esas consecuencias que no son deseadas y que son malas como mensaje si lo que realmente queremos transmitir es protección a las mujeres". "Pongo en valor la ley, se ha conseguido un avance muy importante, pero para que terminemos de cerrar esa ley y realmente valorarla como se merece, creo que hay que corregir, no sé cuál es la manera, esas consecuencias", ha insistido.