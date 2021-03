La presidenta del Parlament catalán empezará la ronda de consultas para la investidura cuando se constituyan los grupos

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado este jueves que empezará la ronda de consultas de cara a la investidura cuando estén constituidos todos los grupos parlamentarios, tal y como establece el reglamento.

"No he podido empezar esta ronda de consultas porque no están constituidos todos los grupos como tal. Es preceptivo que, para poder empezar esta ronda, haya la constitución de los grupos, y esto no ha pasado aún en el Parlament", ha precisado en declaraciones a los medios tras visitar a los presos del 1-O que están en la prisión de Lledoners.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Sobre si el debate de investidura se podrá celebrar el 26 de marzo, Borràs ha constatado que el reglamento indica "que debería poderse hacer si hay un candidato que disponga" del apoyo suficiente para ser investido presidente de la Generalitat.

"En el caso de que haya este apoyo para uno de los candidato, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento", ha añadido la presidenta del Parlament, que ha pedido dejar trabajar a los equipos negociadores de los partidos.

PONERSE A "DISPOSICIÓN"

También ha explicado que, tras su reciente nombramiento como presidenta del Parlament, una de las primeras acciones que ha querido realizar es visitar a los presos del 1-O apra ponerse a su "disposición" y para escucharles.

"Están preocupados por estas decisiones de la justicia, que muestran un componente de arbitrariedad respecto al tercer grado. Si ellos ya están en una situación de represión, que se les prive del tercer grado es una represión añadida. El tercer grado no es ningún privilegio", ha sostenido.

Además, ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya admitido a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y otros tres miembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista.

"Reciben una querella por hacer su trabajo y por haber permitido que se produjera este debate en el Parlament", ha apuntado Borràs, que también ha pedido voluntad política para aprobar en el Congreso la ley de amnistía presentada por Junts, ERC, la CUP y PDeCAT.