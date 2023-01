La presidenta del TEDH dice que la revisión de la sentencia del 'procés' podría afectar a la causa en Estrasburgo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, ha advertido de que si los condenados por el 'procés' que han llevado sus casos ante esta corte, con sede en Estrasturgo, piden una revisión de sus penas ante la Justicia española tras los cambios en los delitos de sedición y malversación --algo que ya han hecho-- esto podría afectar al proceso ante esta instancia.

En rueda de prensa para presentar el informe anual de la corte que preside, O'Leary' ha indicado que ante el tribunal de Estrasburgo se han presentado unos quince casos en relación con los acontecimientos de octubre de 2017 en Cataluña y que han sido agrupados en tres categorías diferentes.

El primero de estos grupos tiene que ver con "el ejercicio de los derechos políticos de los políticos que estaban en detención previa al juicio", ha indicado. El segundo, y el más numeroso, engloba a "individuos que fueron condenados por la legislación de sedición y malversación".

En cuanto al tercero, ha añadido, tiene que ver con "libertad de expresión en el Parlamento catalán tras una decisión del Tribunal Constitucional de limitar ciertas cuestiones para debate".

O'Leary ha asegurado que se trata de casos "extremadamente importantes", a los que se puede calificar "de impacto", que están siendo tramitados debidamente y ha adelantado que respecto a uno de los grupos en particular podría haber novedades "muy pronto".

Asimismo, ha advertido de que, si como ha sabido por las "noticias", los condenados por el 'procés' piden que se reabran o se revisen sus casos, tras la supresión del delito de sedición en el Código Penal español y la modificación respecto al de malversación, esto podría afectar al proceso ante el TEDH.

"Seguiremos los acontecimientos muy de cerca porque si ese es el caso, eso por supuesto influirá en cuándo o cómo tratamos estos casos en el futuro", ha recalcado O'Leary.

JUNQUERAS PIDE LA ABSOLUCIÓN

Entre los condenados por el 'procés' que han acudido al TEDH destaca el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, que al igual que los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, han solicitado ya al Tribunal Supremo (TS) que les absuelva en base a la última reforma penal.

Por su parte, el ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart también se ha dirigido al TS pero para dejar claro que la revisión de su condena no reparará lo que él considera que ha sido la vulneración de una serie de derechos fundamentales, e insistir en que seguirá con su demanda contra España ante el TEDH.

En cuanto a los condenados por el 1-O de Junts, esperarán a que el alto tribunal revise de oficio la sentencia, antes de hacer sus propias observaciones, según avanzaron a Europa Press fuentes conocedoras.