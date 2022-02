La presidenta del Tribunal de Cuentas defiende el cambio de opinión respecto a los avales públicos por el 'procés'

PP y Vox reprochan que acepte que la Administración avale fianzas por malgastar dinero público y Chicano defiende que está ajustado a Derecho

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este lunes, ante las críticas del PP y Vox, la decisión de este órgano de aceptar finalmente los avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) presentados por excargos del Govern catalán para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros que les fue impuesta para hacer frente a su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos públicos para la acción exterior.

Aprovechando la presencia de Chicano ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, se ha congratulado de que este órgano haya optado por revertir su negativa inicial a aceptar estos avales públicos.

Por contra, el portavoz del PP en la comisión, Eloy Suárez, ha censurado que se permita pagar "con fondos públicos" unas fianzas que se solicitan por una presunta "malversación de fondos" y se ha preguntado si eso dará pie a quien incumpla el Código de Circulación a acudir a una institución "a ver si les avala".

También el portavoz de Vox, Juan José Aizcorbe, se ha referido a este asunto para mostrar su disconformidad con el cambio de posición del Tribunal de Cuentas y para resaltar que este órgano debe ser "independiente" y "vivir al margen de las cuitas políticas".

INDEPENDENCIA Y DERECHO

En su réplica, Chicano le ha dado la razón en que el órgano que preside debe actuar con "vocación de independencia" y ha subrayado que siempre lo hace "con arreglo a Derecho".

"Cualquier resolución que se adopte está absolutamente ajustada de Derecho y las siguientes que se adopten lo estarán de la misma manera", ha asegurado la presidenta, incidiendo en que buena muestra de que no hay "unidad de criterio" es que unas decisiones del tribunal a unos les parecen bien y a otros mal. "Yo no me considero nunca en la verdad absoluta", ha agregado.