El presidente de Aena aceptó estar en el eventual Govern de Illa por la situación "delicada" en Catalunya

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha afirmado este miércoles que aceptó formar parte del eventual Govern del candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, para ayudar a mejorar la "situación muy delicada" que vive Catalunya.

"Cuando una persona como Salvador Illa me hace esta propuesta, yo interpreto que, si una persona en la que yo confío como Salvador Illa me pide que le eche una mano para tratar de mejorar las cosas en Catalunya y por ende en España, me siento impelido a aceptar esta propuesta", ha afirmado en la rueda de prensa de presentación de los resultados de Aena de 2020.

El vídeo del día Pedro Sánchez admite el error de la desescalada de Julio 2020

Lucena ha asegurado que presidir Aena es el "máximo honor profesional" al que puede aspirar y que su dedicación en este cargo sigue siendo plena, después de que el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, le ofreciera ser vicepresidente económico si logra ser investido presidente.

Sin embargo, ha destacado que decidió aceptar la propuesta por su vocación de servicio público y ha alertado de que "Catalunya desde hace años está en una situación muy delicada que está afectando negativamente no solo a Catalunya, sino al conjunto de España".

Además, ha explicado que su única preocupación cuando aceptó este encargo fue que afectara lo mínimo a su cargo en Aena y que por eso ha mantenido una "dedicación exclusiva" a la compañía y no participó en la campaña ni concedió entrevistas ni declaraciones, aunque no ha entrado a valorar las posibilidades que tiene Illa para ser investido.