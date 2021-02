Presidente de Airbus en España confía en no cerrar la planta de Puerto Real, aunque "su situación es crítica"

PUERTO REAL (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Airbus en España, Alberto Gutiérrez, ha manifestado su confianza en poder salvar la planta de la compañía en Puerto Real (Cádiz), que cuenta con cerca de medio millar de trabajadores, aunque ha advertido de que "su situación es crítica".

En el evento 'NEF Tendencias' organizado por Nueva Economía Fórum, Gutiérrez ha asegurado que la compañía está "buscando soluciones" en el marco de la negociación con los agentes sociales. Además, ha manifestado su preocupación por el hecho de que la planta se sitúa en "una zona reprimida", por lo que se ha comprometido a hacer lo posible para "maximizar la carga de trabajo y el empleo".

Sobre la situación de la planta de Puerto Real ha explicado que los problemas se deben a la paralización de la construcción del avión gigante A380, que es el que supone la mayor carga de trabajo de la planta y que Airbus ha dejado de producir, por lo que la actividad es mínima.

En este sentido, ha recordado que Airbus decidió incrementar su presencia en Cádiz con la creación de esta fábrica, cuyo mayor potencial es la proximidad a la Bahía, que la hace atractiva para la fabricación de grandes aviones.

No obstante, ha señalado que Airbus "es una multinacional con presencia española y vocación europea", lo que permite "compensar actividades de un sitio y otro" y afrontar situaciones extremas como la provocada en la pandemia, en la que ha reducido un 40% la producción de aviones comerciales.

En este sentido, Gutiérrez ha indicado que en España la compañía todavía tiene pendiente amortizar 600 puestos de trabajo de los cerca de 1.700 que acordó reducir el pasado mes de marzo, con motivo del inicio de la pandemia.

Así, ha destacado que hasta el momento se ha logrado aplicar básicamente con medidas "no agresivas" como salidas voluntarias o prejubilaciones, y ha asegurado que la voluntad es seguir en esta línea a través de la negociación con los agentes sociales. No obstante, ha advertido de que "no está descartado" tener que aplicar un plan de despidos forzosos, aunque "no es la ruta con la que trabajamos".