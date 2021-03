Presidente Asturias, sobre la decisión de Iglesias de presentarse en Madrid: "No me gustan los dedazos"

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, se ha referido este lunes, a preguntas de los periodistas en un acto de Quirós, a la decisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de abandonar el Gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid que se celebrarán el 4 de mayo.

Si bien Barbón ha dicho que respeta todas las candidaturas, desde la de Iglesias a la de Edmundo Bal en Ciudadanos, el socialista ha matizado que es importante sean "decisiones democráticas" las que marquen las acciones de los partidos políticos. "No me gustan los dedazos en política, me gustan las decisiones participativas", ha señalado al respecto.

El presidente asturiano ha hecho especial énfasis en este asunto porque considera que existe actualmente un "riesgo" para la democracia, que llega de movimientos populistas y extremistas.

"Hay amenazas ciertas de involución", ha advertido, indicando que los líderes autoritarios no llegan tanto por golpes de estado sino por medio de populismos con el objetivo de deteriorar "desde dentro" la democracia y la libertad. Barbón ha reconocido estar profundamente preocupado por los movimientos extremistas y populistas, así como por el tono de la 'extrema derecha' y su "simplificación del mensaje".

Por otro lado, Barbón no cree que la convocatoria de unas elecciones en Madrid sea algo que demanden los ciudadanos, como tampoco lo hacen los asturianos en el Principado. Ha lamentado la "compra política" de diputados en Murcia y ha considerado "triste para la política" la imagen que se está dando en un contexto en el que los presidentes deberían estar centrados en luchar contra la pandemia del COVID-19.