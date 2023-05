Presidente Cámaras de Valencia ve "intolerables" las "descalificaciones" de Belarra a Roig

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha manifestado que es "intolerable" que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, "acuse a personas individuales" como el presidente de Mercadona, Juan Roig, con "descalificaciones".

Así lo ha señalado en una entrevista en À Punt, recogida por Europa Press, después de que Belarra llamase este fin de semana a Juan Roig "capo". Un término que ha vuelto a emplear este lunes la secretaria de Acción Institucional del partido morado, María Teresa Pérez.

Morata se ha preguntado "en qué mundo vivimos" cuando "una ministra del Gobierno de España es capaz de acusar a una persona o al mundo empresarial", y ha cuestionado el motivo de las críticas. "¿Por qué?¿Por crear 10.000 puestos de trabajo?(...)¿ por crear riqueza?".

A su juicio, "una ministra no puede entran en eso" y hay "unas reglas sociales de convivencia" por las que "podemos criticar lo que queramos, pero no a las personas, porque estamos en un Estado de Derecho y porque están cumpliendo con sus deberes".

"Estamos en España, estamos en Europa, estamos en el siglo XXI y no se debe permitir ese tipo de descalificaciones, porque primero no sirven para nada y segundo lo que hacen es crear un clima que no toca", ha subrayado.

Sobre las críticas al reparto de riqueza por parte de las empresas, Morata ha señalado que éstas "lo que hacen es cumplir con la normativa" y que una parte de su contribución está regulado por el impuesto de sucesiones y otros gravámenes. También ha subrayado su contribución con la creación de empleo.

A su juicio, "se está creando una especie de acusación al empresario como si no repartiera riqueza, cuando lo que hace desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta". Ha admitido que "ha caído la clase media" pero que "no es culpa de las empresas", sino que "las políticas que se están haciendo no sol las adecuadas".En ese sentido, ha advertido que que "si no incrementamos la productividad es casi imposible que podamos crear una clase media".

Morata, por otro lado, ha valorado de forma "muy positiva" el preacuerdo estatal para la subida salarial alcanzado por sindicatos y patronal.