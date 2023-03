El presidente de Canarias asegura que se alegra "muchísimo" del nombramiento de Gómez como ministro de Industria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que se alegra "muchísimo" del nombramiento de Héctor Gómez como ministro de Industria, Comercio y Turismo en sustitución de Reyes Maroto para los meses que quedan de legislatura.

"Me alegro muchísimo por él, me alegro por el PSOE de Canarias", ha admitido Torres, quien afirmó que previsiblemente en los próximos días rodarán las listas aunque señaló que desconoce si Gómez dejará o no su acta de diputado en el Congreso.

Asimismo, ha defendido en una entrevista a la cadena Ser, recogida por Europa Press, que quien garantiza los intereses de Canarias "es el gobierno en su conjunto, hay ejemplos para dar y tomar", citando la época en la que José Manuel Soria estuvo como ministro de Industria, Energía y Turismo.

Añadió que cuando Soria estuvo en el Gobierno central, y en Canarias no gobernaba el PP, fueron "los años de todos los recortes", apuntando que "aquel ministerio no ayudó" al archipiélago, mientras que consideró que los ministerios en los que ha habido canarios "ahora, han ayudado".