El presidente canario carga contra Vox por querer sacar rédito de la inmigración y alentar el "racismo" y el "fanatismo"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, ha criticado este domingo a Vox por intentar "sacar rédito político" del problema migratorio que sufre especialmente el archipiélago, e incentivar "el racismo, la xenofobia y el fanatismo".

Así se ha pronunciado Torres desde el Congreso, donde ha acudido al acto de celebración del 42 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, al ser preguntado por las concentraciones contra la "invasión migratoria" como la que contó este sábado con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en Lanzarote.

"Hoy el día de la concordia y no es momento para estar yendo a Canarias a incentivar el racismo, la xenofobia y el fanatismo", ha enfatizado Torres, destacando que en su comunidad también se han producido manifestaciones en favor del respeto a los Derechos Humanos.

Así, ha emplazado a quienes quieren sacar rédito político de este fenómeno a "echar una mano" a no olvidar que "las víctimas son quienes se suben a las pateras".

Además, ha dejado claro que los canarios no olvidan su propio pasado de inmigrantes y que en la islas "no cabe la xenofobia ni el fanatismo". "Este presidente va a pelear todos los días para que ese mensaje que no ha calado en la sociedad siga sin calar", ha sentenciado.