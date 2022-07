El presidente de Ceuta alaba la "ilusión" de Moreno para ejercer "liderazgo en España y Europa" desde Andalucía

CEUTA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elogiado el discurso cargado de "ilusión, optimismo y esperanza" que, a su juicio, ha pronunciado este sábado Juanma Moreno en su toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía.

Vivas le ha augurado "un enorme potencial" para que Andalucía ocupe "el papel de vanguardia y liderazgo en España y Europa al que está llamada". "Algo que, habida cuenta su conexión tan estrecha con Ceuta, es muy positivo para nuestra ciudad", ha dicho.

En un comunicado tras participar en el acto celebrado en el exterior del sevillano Palacio de San Telmo, ha agradecido al presidente andaluz las "afectuosas y cálidas palabras" que ha dedicado a las ciudades autónomas.

"No es ningún tópico decir que compartimos la misma luz, el mismo cielo, la misma historia, el mismo acento y la misma patria", ha indicado el presidente de Ceuta, quien ha recordado que los estatutos de autonomía de ambas regiones refieren expresamente el establecimiento de unas especiales relaciones de colaboración entre ambos territorios".

Vivas ha manifestado que "la presencia de Ceuta aquí es necesaria, tal y como ha recogido Juan Manuel Moreno en su intervención, manifestando que las relaciones entre Andalucía, Ceuta y Melilla son muy especiales".

Al hilo, ha indicado que ha sido un acto "muy relevante" para una región "a la que los ceutíes acudimos para atender necesidades tan básicas como las sanitarias y educativas, a la que llegamos al salir de la ciudad y a la que acudimos para encontrarnos con familia y amigos".

El presidente ha elogiado a Moreno porque entiende la política "desde el acuerdo, el diálogo y la mano tendida", valores con los que se ha identificado "plenamente". Igualmente, ha resaltado su "tenacidad, laboriosidad y humildad".

"Lo he visto siendo candidato a la Junta, siendo presidente de un gobierno en minoría y hoy con mayoría absoluta y no he visto ningún cambio en su actitud: sigue siendo humilde, responsable y no pierde de vista su vocación de servicio", ha valorado.

El presidente ceutí también ha destacado como "significativo" el "simbolismo" del lugar en el que se ha celebrado la toma de posesión: "en la sede de la Presidencia porque quien está allí es alguien al servicio de los andaluces y en la calle para reseñar que los que servimos en las instituciones nos debemos a los ciudadanos".

Además de Vivas al acto han acudido los presidentes autonómicos del PP --Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; Murcia, Fernando López Miras; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco--; el de Melilla, Eduardo de Castro; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, entre otros.