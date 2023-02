Presidente del Consell de Ibiza se siente "víctima de una patraña" del PSOE y defiende un contrato que hizo en pandemia

Los socialistas han denunciado una comida que tuvo el fin de semana con Feijóo tras la difusión del 'caso Mediador'

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consell de Ibiza y diputado regional del PP, Vicent Marí, ha asegurado este martes que se siente "víctima de una persecución política" basada en una "patraña inventada" por el PSIB, los socialistas de Baleares, que actúan por "venganza". Dicho esto, ha defendido su actuación por el supuesto contrato irregular en pandemia de una campaña promocional, ahora investigado: "Lo volvería hacer".

En declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, Marí ha lamentado que se le esté juzgando mediáticamente, ignorando su presunción de inocencia y declarándole "culpable de todo".

"Lo que no me mata me hace más fuerte. Estoy muy tranquilo, con la cabeza bien alta y muy orgulloso de lo que he hecho", ha añadido respecto a si la investigación abierta pueda penalizarle electoralmente.

Ministros y dirigente socialistas han criticado en los últimos días al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por compartir una comida en un acto de partido con el propio Marí el pasado fin de semana cuando está siendo investigado por presunta corrupción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo echó en cara ayer a Feijóo en una entrevista al ser preguntado por la trama 'Mediador', que tiene entre los principales investigados al exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, mientras que la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, le exigió que sea "transparente" con la imputación del presidente del Consell.

Marí ha hecho hincapié en que lo que hizo en aquel momento, en relación a un supuesto contrato irregular en pandemia de una campaña promocional, "lo volvería hacer". El presidente insular ha admitido que se pueden cometer errores, aunque ha reivindicado su "lealtad" al Govern.

AVAL DE TRES INFORMES

El también diputado del PP en el Parlament ha insistido en hablar de un "caso inventado" por el PSIB. Ha apuntado que los socialistas están "en modo ventilador" y ha insistido en que lo que se investiga es "un contrato de emergencia avalado por tres informes".

Sobre el aplazamiento de su declaración, prevista primero para febrero, luego para marzo y finalmente para junio, el presidente insular ha explicado que fue el abogado de una de las partes, una interventora del Consell, quien pidió el cambio de fecha "por estrategia jurídica".

Marí ha subrayado que ha pedido hasta en siete ocasiones poder dar explicaciones, aunque ha recordado que "no marca los tiempos de la justicia".

Vicent Marí ha criticado que, por interés electoral, el PSIB insista en una cuestión de 2020 y ha argumentado que si la causa hubiera sido tan grave, la formación socialista hubiera acudido directamente a la Fiscalía Anticorrupción y no a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, "controlada", a su juicio, por el PSIB, y que, además, ha añadido, "se habría saltado los trámites al no darle audiencia".

Respecto al acto del pasado fin de semana en Ibiza con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Marí ha argumentado que no intervino porque solo lo hicieron los presidentes nacional, autonómica e insular, "con los tiempo muy pactados".