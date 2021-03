El presidente de Damm destaca que la compañía ha conseguido cerrar 2020 con resultado positivo

Demetrio Carceller urge a aplicar ayudas directas al sector hostelero español

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha afirmado este viernes que han "conseguido cerrar 2020 con un resultado positivo pese a registrar una caída en las ventas en torno al 11%".

Carceller ha señalado la fortaleza financiera que ha demostrado la estructura de pasivo de la empresa, así como la diversificación del negocio en diferentes canales y mercados a nivel internacional y la prudencia con que se ha actuado estos meses, como claves para afrontar la crisis con garantías, según un comunicado de la compañía sobre su conferencia en Matins Esade 'Covid-19: Lecciones aprendidas durante la crisis".

En todo caso, Damm ha sufrido el impacto de dejar de servir a más de 45.000 clientes del sector hostelero sólo en España, por lo que "resultó de vital importancia" anticiparse y contar con planes de contingencia y continuidad para afrontar cualquier situación, ha dicho.

También ha subrayado la necesidad de mantener una visión de sector más que de compañía, para salir de la crisis, y ha augurado que el 30% de los locales no volverá a abrir tras la pandemia.

APOYO A LOS LOCALES

Desde el principio de la crisis, la empresa desarrolló un plan de apoyo individualizado para sus clientes y repuso gratuitamente los barriles que quedaron empezados antes del confinamiento, además de medidas con el fin de facilitar la instalación de mobiliario para ampliar terrazas cuando se limitó el servicio al aire libre.

También lanzó una aplicación que actualmente cuenta con 27.000 usuarios y que facilita la relación de la empresa con los clientes y ofrece noticias sobre el sector.

AGRADECIMIENTO A LOS TRABAJADORES

Carceller Arce ha querido "agradecer el esfuerzo de los 5.000 profesionales que forman parte de Damm" durante la pandemia, que ha permitido garantizar la capacidad de producción y logística.

Para él, la implicación directa de la plantilla permitió que las plantas no frenaran su producción y que la empresa haya conseguido un resultado positivo "a pesar de las grandes dificultades".

SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN

También ha destacado que, pese a la crisis, Damm no ha frenado su actividad de mejora en el área de sostenibilidad, que "va a ser un vector fundamental de recuperación y crecimiento en los próximos años".

"La agenda de sostenibilidad es irreversible y tendrá que conciliarse con la agenda de recuperación y salida de la crisis", ha añadido.

EL SECTOR ESTE VERANO

El presidente ejecutivo de Damm ha aprovechado el turno de preguntas de la sesión para reclamar ayudas directas urgentes al sector hostelero español.

Ha considerado que no se podrá salir de la crisis sin estas inyecciones de capital y ha asegurado que en verano no habrá recuperación si el sector no está preparado, abierto y sin restricciones el 1 de junio.