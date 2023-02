El presidente de la Diputación de Zamora abandona Ciudadanos, pero no entrega el acta

ZAMORA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, ha confirmado este jueves su decisión de abandonar Ciudadanos y ha anunciado que ya ha tramitado su baja en la organización, aunque no entregará el acta.

El dirigente provincial ha ofrecido explicaciones en una comparecencia de prensa convocada de forma urgente para señalar que es el momento de "separar los caminos" para encabezar en mayo la candidatura del nuevo partido provincialista Zamora Sí.

Requejo ha apuntado que, a lo largo de las últimas semanas, ha mantenido negociaciones con Ciudadanos para tratar de alcanzar un acuerdo de cara a las próximas elecciones, pero ha aclarado que ha sido imposible sortear "una línea roja", que consistía en que el presidente provincial se mantuviera como afiliado del partido naranja, aunque encabezara una posible lista de coalición con Zamora Sí.

Una vez rota esta posibilidad, Requejo ha agradecido los esfuerzos del partido y ha personificado esa gratitud en la presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel. Aún así, el dirigente de la Diputación ha asumido que la organización le iba a pedir el acta de concejal y de diputado, algo que se ha concretado unos minutos más tarde a través de un comunicado de prensa rubricado por la propia Villarroel.

Aún así, Requejo ha dejado claro que no va a entregar el acta y que va a continuar como presidente de la Diputación, a partir de ahora "como no adscrito". "Me he ganado el acta con mi trabajo", ha remarcado el que será candidato de Zamora Sí a la Alcaldía de Zamora en el mes de mayo.

Requejo ha abogado por mantener "la estabilidad" en la Diputación y ha confiado en que el Partido Popular se mantenga en su idea de prolongar hasta el final del mandato el acuerdo por el que gobiernan conjuntamente la institución, con el ahora no adscrito como presidente y los doce miembros del PP como su respaldo en el equipo de Gobierno.

Eso sí, Francisco José Requejo ha reconocido que no había avisado previamente a sus compañeros del Partido Popular de este movimiento que deja a Ciudadanos sin la Presidencia de la Diputación de Zamora y que abre el camino del político provincial hacia la campaña de esta primavera.