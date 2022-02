Presidente de EMVS llamó al detective "para despejar la duda de si alguien de la empresa contactó con él", dice el PSOE

"De palabra nos dicen que no hay ninguna contratación con la empresa de detectives", apuntan los socialistas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la EMVS, Álvaro González, llamó al detective señalado en el caso del presunto espionaje al entorno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "para despejar la duda de si alguien de la empresa había contactado con él" dado que le había llegado esa información en forma de "rumor".

Esa es la explicación que González ha dado este viernes en el consejo extraordinario de la EMVS y que ha sido trasladada a la prensa por el concejal del PSOE y consejero en la empresa Pedro Barrero.

"Él dice que llamó al detective para despejar la duda de que había alguien de la EMVS que había contactado con esa empresa de detectives, que era un rumor y que quería certificar si era verdad o no", ha explicado Barrero a los periodistas. Según González, el detective no les despejó esa duda.

No han conseguido aclaración de quién era el trabajador de la EMVS mientras que desde la presidenta del consejo les han asegurado que les facilitarán toda la información por escrito, documentación que tienen "ya casi elaborada".

PSOE VE "POCO CONVINCENTES" LAS EXPLICACIONES

Para el socialista, las explicaciones hoy dadas en este consejo extraordinario celebrado a solicitud de su partido son "poco convincentes". De hecho han salido de la reunión "con la misma o mayor incertidumbre".

El PSOE ha pedido en la EMVS depurar "todas las responsabilidades políticas o profesionales" y la fiscalización de toda la contratación menor de los últimos dos años y medio. "De palabra nos dicen que no hay ninguna contratación con la empresa de detectives", ha apuntado Barrero.

También han reclamado un informe interno con las acciones que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hubiera "mandado hacer en el seno de la EMVS, quién las ha hecho, cómo, si ha habido un informe por escrito".

Los socialistas han demandado asimismo una auditoría interna y externa, además de una inspección de servicio por parte de Hacienda en cuanto a la contratación en esta empresa pública.

"Lamentamos que una vez más el PP vuelva a involucrar a una empresa pública en un asunto de corrupción y espionaje. Y mientras eso pasa el gobierno del PP no gobierna y Almeida es alcalde a tiempo parcial", ha arremetido.

Preguntado sobre si se presentará alguna dimisión, el concejal ha contestado que en el PP "en principio no han asumido ninguna" y su partido, de momento, no las pedirá hasta no tener toda la información.