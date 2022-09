El presidente de la Federación de Cofradías acusa a Bruselas de "querer acabar con la pesca"

LUGO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, y patrón mayor del puerto de Burela, Basilio Otero, ha acusado este lunes a la Unión Europea de "querer acabar con la pesca", tras el veto al arrastre en 87 áreas del Atlántico.

Según ha dicho, esto podría suponer expulsar de sus caladeros tradicionales a unos 1.000 barcos, ya que implica no poder faenar con estas artes en más de 16.000 kilómetros cuadrados. "Estamos incrédulos. No entendemos como puede haber una prohibición sin que existan estudios científicos", ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Cofradías.

Para Otero, esta claro que la Unión Europea "quiere acabar con la pesca", por lo que ha pedido la dimisión del comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, por "incompetente".

El también patrón mayor de Burela ha destacado que "estos espacios marinos donde se prohíbe pescar no son nuevos espacios de pesca". "Son sitios donde se lleva pescando muchísimos años. En aquellos casos donde se detectaron especies vulnerables, sí a día de hoy las hay es que queda demostrado que la pesca que se lleva haciendo desde décadas no les afecta, porque sí les afectara no estarían", ha razonado.

Basilio Otero ha rechazado que se prohíba la pesca "por si hay especies vulnerables", ya que "las puede haber en todo el mar", ha subrayado, para, a renglón seguido, demandar de Bruselas "más datos científicos y menos mediambientalismo barato, y más mirar por la pesca".

Otero no descarta emprender movilizaciones contra el veto de la Unión Europea y ha instado a las administraciones a "hacer algo más que mandar escritos, porque esos escritos no sirven de mucho salvo para tener una contestación de porque lo hacen".

"Una de las demostraciones de que quieren acabar con la pesca es que esta norma se sacó la semana pasada y se publica hoy. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y pelearemos contra esta injusticia hasta donde tengamos que llegar", ha avisado.

Finalmente, Basilio Otero ha agradecido las presiones que están realizando tanto el "Gobierno central" como la propia "Xunta de Galicia" para evitar dicha prohibición.