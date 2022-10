El presidente de Fira de Barcelona ve "coherente" ampliar El Prat

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha dicho que sería coherente plantear la ampliación para la "intercontinentalidad" del Aeropuerto de Barcelona-El Prat teniendo en cuenta la inversión de cerca de 400 millones de euros por parte de Fira 2000 para ampliar el recinto de Gran Via y reformar el de Montjuïc.

Lo ha dicho este miércoles en un acto en Barcelona, en el que ha defendido que la ampliación de las instalaciones feriales de la institución están hechas con perspectiva de largo recorrido para tener recinto para los próximos 15-20 años.

Por ello, ve pertinente dimensionar las infraestructuras de Cataluña para poder dar respuesta a las necesidades crecientes de su actividad internacional, con la que buscan seguir siendo competitivos y "seguir liderando".

"Conviene asumir la necesidad y responsabilidad de disponer de ideas, recintos, infraestructuras y herramientas adecuadas para competir en este mundo global", ha insistido, y ha recordado que hay más de 30.000 ferias en el mundo y 1.200 recinto feriales.

Sobre 2022, ha explicado que este año será un muy buen año para la institución y muy parecido a 2019, aunque limitado por la asistencia de los visitantes asiáticos, mientras que para 2023 se prevé un contexto más similar al año previo a la pandemia.

Sobre el Mobile World Congress (MWC), que el año que viene tendrá lugar del 27 de febrero al 2 de marzo, ha dicho que el acuerdo para ser sede permanente da tranquilidad pero también la exigencia de seguir siendo excelentes.

"Si la institución no gestiona de forma excelente no tendremos capacidad de captar nuevos salones. Nos da tranquilidad pero no rebaja el nivel de exigencia", ha señalado.

Relat ha insistido en la vocación de Fira de Barcelona de "trabajar con las luces largas" y hacer de motor de la economía y de sus sectores más importantes, y ha dicho que cualquier salón relacionado con ellos es susceptible de ser captado por la institución.

MARCA BARCELONA

El directivo también ha desgranado los activos de la marca de Barcelona desde el punto de vista de los salones que acaban apostando por la capital catalana, y ha dicho que "tiene todas las ventajas de una gran ciudad europea pero no los inconvenientes".

Ha destacado la buena ubicación y oferta hotelera y gastronómica y, especialmente, la conectividad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat con el resto de capitales europeas, que ha descrito como una de las mejores de Europa.

"Fira tiene un recinto ferial magnífico con un equipo de gestión inigualable. Otro punto es la colaboración público-privada: el nivel de implicación de las instituciones no tiene parangón. Les sorprende en positivo el modelo de colaboración público-privada, que es uno de los activos de esta ciudad", ha añadido, sobre la opinión de estos salones.

El evento ha sido un desayuno organizado por 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' que ha presentado el presidente de Patronato del Gran Teatre del Liceu y presidente de Saba, Salvador Alemany, quien ha dicho que Relat cumple con un perfil de gestión eficiente pero discreto, y del que ha destacado su compromiso cívico.