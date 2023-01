El presidente en funciones del TS, satisfecho con el fallo del TJUE: "Es un respaldo al Supremo y al juez instructor"

No "le preocupa" que pueda denegarse una euroorden por vulneración de derechos de un grupo identificable

El presidente en funciones del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín, ha dicho que el tribunal que preside está satisfecho con el fallo de este martes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las prejudiciales sobre las euroórdenes de los líderes del 1-O en el extranjero, y lo ve como "un respaldo al Supremo y al juez instructor", Pablo Llarena.

"El sentimiento que hay en el Supremo es de satisfacción ante la decisión del TJUE", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Barcelona al acabar el acto de entrega de despachos a la 71 promoción de la carrera judicial.

Ha destacado que la sentencia del TJUE "responde a la cuestión que se le ha planteado estableciendo como regla que los tribunales del Estado que recibe la orden no pueden entrar a analizar la competencia del tribunal que envía la orden con arreglo a las leyes de su propio tribunal".

"Por decirlo de forma más clara, los tribunales belgas no tienen por qué negar la competencia del TS español con arreglo a las leyes españolas", y ha subrayado que eso implica no poder aplicar un derecho nacional que no es el propio del tribunal, algo en lo que ha dicho que el TJUE ha sido muy claro.

El TJUE ha fallado este martes que una de las excepciones por las que se puede denegar una euroorden es que un grupo especialmente identificado de personas corra el riesgo de no tener derecho a un juicio justo, lo que las defensas han celebrado como una victoria.

Al preguntársele por este extremo, Marín ha contestado: "Dependerá de cada uno cómo lo interprete. Grupo identificable no sé a qué se está refiriendo. Si la pregunta es si le preocupa al TS, entiendo que no".

Otra opción, que el TJUE también descarta, es denegar la euroorden porque haya un fallo sistémico en el sistema de protección de derechos de un Estado, y Marín ha descartado que eso ocurra en España porque "no hay ninguna deficiencia sistémica o estructural que ponga en riesgo un proceso equitativo a las personas que sean entregadas a España en virtud de una euroorden".

"SE PUEDEN REITERAR LAS EUROÓRDENES"

Ha descartado pronunciarse sobre si es necesario un nuevo suplicatorio a la Eurocámara para pedir una nueva euroorden, apelando a que "la independencia se respeta también dentro del propio tribunal" y que por tanto no puede dar órdenes al juez instructor.

Preguntado por si considera que la sentencia de este martes deja más cerca o no las extradiciones, ha contestado: "No voy a opinar sobre la cuestión porque saben que hay otras cuestiones pendientes relativas a la inmunidad. La sentencia del TJUE dice que se pueden reiterar las euroórdenes, lo dice con toda claridad y me de la impresión de que en eso no hay ninguna duda".