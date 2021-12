El presidente del Gobierno de Murcia defiende que retirar la reforma del Estatuto es "perfectamente legal"

MURCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha defendido que la decisión de retirar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso de los Diputados aprobada este jueves por la Asamblea Regional es "perfectamente legal y democrática".

En concreto, López Miras ha respondido de esta forma al ser preguntado por la decisión de la Asamblea aprobada con los 24 votos a favor del PP y los expulsados de Ciudadanos y Vox. Por contra, los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos decidieron ausentarse de la votación como protesta por lo que consideran un "atropello democrático".

En este sentido, el presidente murciano ha reprochado que los diputados del PSOE "llevan ausentes de los plenos algunos meses ya" y "ni intervienen ni votan aquellas iniciativas y mociones que presentan los diputados de Ciudadanos o de VOX".

"Los diputados socialistas no participan en los debates de aquellos diputados que entienden que no se merecen sus respetos, ellos son así", según López Miras, quien recuerda que este jueves lo escenificaron "levantándose" pero "hubiera dado igual que no se hubieran ido, porque llevan haciéndolo varias semanas ya, incumpliendo su función".

Ha defendido que lo que la decisión adoptada por la Asamblea Regional es "perfectamente legal y democrática". De hecho, ha recordado que "no es la primera vez que se ha hecho en España".

En este sentido, ha recordado que la última vez que sucedió fue con el Estatuto de Castilla-la Mancha en 2010, ya que contenía "el cierre del trasvase Tajo-Segura". El texto llegó al Congreso de los Diputados y el PP presentó enmiendas, precisamente, para que no se cerrase el acueducto. Como respuesta, el parlamento castellano manchego "solicitó que se devolviera otra vez a C-LM para evitar que se aprobara con esas enmiendas".

"Y antes ha pasado también con el Estatuto de Castilla y León o el de Canarias", según López Miras, quien ha defendido que "es algo normal que recoge la ley, que se puede hacer y que se ha hecho".

"Por lo tanto, si lo recoge la ley, es legal y se ha permitido a todas las comunidades, no entendería que no se haga con la Región de Murcia", según López Miras, quien cree que, en caso de impedirse, "se estaría cometiendo un delito".