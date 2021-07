El presidente de Iberia dice que el que Maroto siga en el cargo les da "estabilidad" pese a salida de Ábalos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, ha asegurado este lunes que la continuidad en el cargo de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, da "estabilidad" a la aerolínea a pesar de la salida del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

"Es cierto que este(cambio de Gobierno) tiene determinado calado. Tenemos dos ministerios de referencia, que son Transporte y Turismo. Reyes Maroto continua y eso da estabilidad por ese lado. En Transportes hay cambios. Se incorpora una nueva ministra y yo creo que trabajaremos bien con ella", ha explicado.

Así ha respondido Prieto tras ser preguntado por el cambio de Gobierno en el curso de verano que organiza la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), bajo el título 'Turismo, el impulso de España'.

Ábalos es uno de los siete miembros del Gobierno que salen del Consejo de Ministros --tras la remodelación que ha acometido este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- y ha sido sustituido por la hasta ahora alcaldesa de Gavá (Barcelona), Raquel Sánchez Jiménez.

En este sentido, Prieto ha señalado que desde Iberia están "acostumbrados" a los cambios en el Gobierno, y ha puesto en valor que las secretarías generales "suelen dar continuidad". Así, ha trasladado que espera seguir "trabajando bien" con ambos departamentos.

EXPLICA QUE EL SECTOR RECLAMA "UNA VISIÓN MÁS TRANSVERSAL"

Prieto ha defendido que el programa del Gobierno durante la pademia "ha ayudado mucho" por lo que no pueden decir que desde el Ejecutivo "no se ha hecho nada". Así, ha explicado el sector reclama "una visión más trasversal" con "ayudas específicas".

En este sentido, ha puesto en valor las empresas pequeñas del sector turismo que "no tienen los medios que tiene Iberia", por lo que una "visión más trasversal" hubiera ayudado a un "crecimiento robusto".

Prieto ha trasladado también que los fondos europeos tienen que crear "una estrategia común" y que el Gobierno desarrolle un plan en el turismo que "va a ser muy positivo".

CRITICA LA "DESCOORDINACIÓN" DE LAS MEDIDAS PARA PODER VIAJAR

Preguntado por las previsiones de turismo para este verano, Prieto ha señalado que son "optimistas" a pesar de que estén "por debajo" de lo pensaban. Por ello, ha criticado que ha habido una "gran descoordinación" a nivel europeo en las medidas para poder viajar.

En esta misma línea, Prieto ha asegurado que para los clientes es "muy difícil" saber los requisitos que necesitan en cada momento para poder viajar, lo que convierte el turismo en un hecho que "no es sencillo". "Ha sido una ceremonia de la confusión", ha criticado.

Con todo, Prieto ha indicado que hay una "demanda contenida" en el turismo, al tiempo que ha opinado que la recuperación del sector no está siendo "robusta" porque los países "no se ponen de acuerdo" en las medidas para viajar por lo que, a su juicio, "no terminan de ser racionales".