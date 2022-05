El presidente de Melilla dice que la reapertura de la frontera "está en el tejado de Marruecos"

MELILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha manifestado este viernes que tendrá que ser Marruecos quién explique "cuál es el escollo" por el que no se han reabierto ya las fronteras de Ceuta y Melilla con el reino alauí: "La pelota está ahora en el tejado de Marruecos", ha asegurado.

A pregunta de los periodistas, Eduardo de Castro ha señalado que el ejecutivo marroquí ha pasado de decir en el mes de abril que estaba listo para reabrir sus fronteras terrestres a prolongar su estado de emergencia hasta el 31 de mayo. "O mentía antes o miente ahora" ha resaltado.

"Habrá que preguntar a Marrueco cuál es el escollo porque la última noticia oficial que tenemos es que han dicho que cierra la frontera durante un mes, entonces Marruecos ahora mismo tiene la pelota en su tejado", ha indicado.

De Castro ha añadido que "han pasado de decir a principios del pasado mes de abril que estaba todo listo y que si no se abría era por culpa de España, pero evidentemente o mentía antes o miente ahora". "Cuando pase este mes, a ver qué dice Marruecos" ha proseguido.

"Todos queremos que queremos que la frontera se abra, pero que se abra en condiciones, no de cualquier manera: eso lo he dicho yo en muchas ocasiones y los ministros exactamente igual", ha defendido el presidente de Melilla.

"LOS ACUERDOS HAY CUMPLIRLOS"

Al respecto, ha significado que "hay una serie de condicionamientos que tienen que quedar claro". "Por un lado tenemos el paso de los transfronterizos, el paso de la gente que quiere ir para la aduana comercial, las personas que llegan desde Europa, hay muchos condicionantes que afectan a la frontera porque no es simplemente el que pase gente o entre gente, hay más cuestiones y por eso existe ese grupo de trabajo", ha explicado.

Eduardo de Castro ha admitido que lo único que desea es que "tarde lo que tenga que tardar, cuanto antes menos mejor es evidente, pero que se hagan las cosas bien, para que luego no empecemos con esto no se ha hecho y se cierra otra vez".

El presidente de Melilla ha apuntado que hay situaciones que no se deben repetir: "Me refiero a las decisiones unilaterales por parte del Reino de Marruecos porque como sigamos así y no buscamos una solución, no valen de nada tantas reuniones".

Para la autoridad melillense "hay que respetar las reuniones y los pasos diplomáticos son cortos pero firmes, para que no pase lo que estamos acostumbrados a que pase: que se toman acuerdos que luego no se materializan y algunos no se cumplen".