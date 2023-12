El presidente de Melilla "espera poco" de la visita de Albares a Marruecos

MELILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha admitido que "espera poco" de la visita del ministro de Exteriores José Manuel Albares a Marruecos, que se inicia este miércoles y se prolongará durante las próximas 24 horas.

A pregunta de los periodistas, Juan José Imbroda ha manifestado que "es muy escéptico" sobre el desplazamiento del responsable de la diplomacia española a Rabat para encontrarse con su homólogo marroquí Nasser Burita.

"Soy muy escéptico, pero no porque yo sea así per se, sino porque yo me atengo a los resultados y hasta ahora han hablado muchas veces, y sin embargo llevamos con la frontera comercial cerrada desde el 1 de agosto de 2018" ha subrayado la primera autoridad melillense.

Imbroda ha indicado igualmente que desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno "han dicho varias veces que se va a abrir, que se va a abrir (la aduana) y luego es mentira".

El dirigente popular ha indicado además que los tres ensayos para el funcionamiento de la aduana comercial realizadas por el Gobierno de la Nación en el último año "son ridículos" porque esta aduana, antes de su cierre de forma unilateral por Marruecos hace cinco años, ya llevaba funcionando más de medio siglo.

Al respecto, ha apuntado que "han hecho unos ensayos ridículos, ridículos, de transporte de mercancía, a ver cómo se transporta y a ver cómo pasan un camión de un lado a otro, algo que fue una especie de tomadura de pelo".

Imbroda espera que el encuentro en la capital marroquí sirva al menos para que Marruecos respete el régimen de viajeros desde Melilla hacia su territorio, como hace España desde el reino alauí a territorio melillense, algo que viene ocurriendo desde que se reabrió la frontera el 17 de mayo de 2022 tras 24 meses cerrada por la crisis del covid-19.

"Si lo logra, entonces sí me llevaría una sorpresa, para que a Melilla pueda venir un señor de Marruecos a comprar aquí un zapato o un paraguas y pueda pasar, y no como hasta ahora, que no dejan pasar ni una bolsa de frutos secos mientras hacia Melilla se puede cruzar de todo".

Por último, el presidente de Melilla ha reconocido que "está bien que hablen, pero si es para nada, pues que quieren que les diga: soy muy escéptico con los resultados de este viaje".