El presidente de Murcia afirma que "es cuestión de tiempo que Casado llegue a la Moncloa"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que el PP va a ganar las elecciones en Castilla y León y que ese éxito electoral se va a ver reflejado a nivel nacional. "Es cuestión de tiempo que Casado llegue a la Moncloa", ha dicho.

Así lo ha manifestado en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido la convocatoria de las elecciones en Castilla y León porque se estaba "fraguando" una moción de censura como la que intentó Cs en la Región de Murcia.

En esta clave, López Miras ha afirmado que en "en plena sexta ola de la pandemia" es mucho "peor" la traición de Ciudadanos que el hecho de que la ciudadanía tenga que enfrentarse a unas nuevas elecciones.

Además, ha asegurado que en Murcia no habrá adelanto electoral y que "tendrá en cuenta" la actuación de todos los consejeros de su Gobierno durante la pandemia a la hora de formar un nuevo Ejecutivo. "Demostraron, en una situación complicada, valentía, ser personas de palabra, y demostraron muchas cosas por la Región de Murcia y eso lo tengo en cuenta a la hora de formar Gobierno", ha dicho.

MACROGRANJAS

En cuanto a la polémica generada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, López Miras ha señalado que es muy importante "medir" las palabras cuando se hacen declaraciones.

En este contexto, el presidente murciano ha subrayado que es importante definir qué es una macrogranja porque si se entiende como centros en los que hay maltrato animal, Garzón "tiene que denunciarlo" porque está prohibido.

Sin embargo, "si una macrogranaja es un centro donde hay un número determinado de cabezas de ganado en el que se practica la ganadería extensiva", no debería haber ningún problema si se cumple con la legislación.

MAR MENOR

En cuanto al estado del Mar Menor, López Miras ha asegurado que actualmente el agua está en un estado "bastante óptimo" y que si se analiza, se comprobará que los análisis son satisfactorios. Sin embargo, ha reconocido que se trata de una situación coyuntural debido a la climatología actual y ha asegurado que si no se acaba con los vertidos contaminantes, la calidad de las aguas empeorará cuando llegue el buen tiempo.

En este punto, ha señalado que su Ejecutiva ha publicado la Ley de Protección del Mar Menor para acabar con la contaminación de estas aguas pero que el problema de los vertidos está localizado en las ramblas, un territorio que es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, y le insta a que ponga solución al problema de los vertidos.

REFORMA LABORAL

López Miras ha apoyado la decisión del líder del PP, Pablo Casado, de rechazar la reforma laboral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "No me parece descabellado que el PP se oponga a una reforma de una ley que propuso el PP y que funcionó", ha dicho.

En esta clave, ha señalado que el PP también "tiene derecho a opinar" sobre la reforma laboral y que el hecho de que los agentes sociales se hayan puesto de acuerdo no es motivo para que su partido la considere del todo válida. "La patronal dice que la reforma laboral no es tan mala como se creía que iba a ser en un principio", ha dicho y asegura que eso no es motivo suficiente para que se considere buena.

FONDOS EUROPEOS

En cuanto al reparto de los fondos europeos, López Miras ha asegurado que ya mostró su preocupación por la gestión de los mismos en 2020 cuando le escribió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compartiendo sus inquietudes sobre el criterio de reparto de los fondos.

Según ha dicho Miras, la presidenta de la Comisión Europea le contestó asegurando que estarían atentos a cualquier irregularidad pero que era competencia de cada Estado la gestión de dichos fondos.

En este contexto, Miras asegura que el reparto de los fondos se está haciendo de manera "poco transparente". "Se nos está diciendo que o votamos a favor del criterio de repartos o se nos deja fuera del reparto", ha denunciado.

Además, ha asegurado que esas ayudas para la recuperación económica no están llegando a su región. "En Murcia creamos una plataforma en la que participaron más de 200 entidades para hacer propuestas sobre los fondos europeos y presentamos más de 1000 proyectos para que fueran financiados con los fondos europeos (...) De momento no tenemos respuesta", ha indicado.

También ha cuestionado la objetividad del Gobierno de Pedro Sánchez para analizar la calidad de los proyectos de las CCAA y por eso pide la creación de un órgano independiente que se encargue de repartir los fondos de una manera, a su juicio, que sea justa.