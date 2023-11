El presidente del Parlamento andaluz lee un manifiesto contra la violencia machista con los diputados de Vox ausentes

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), ha dado lectura a un manifiesto de rechazo a la violencia machista al inicio de la sesión plenaria que acoge entre este miércoles y este jueves la Cámara autonómica, y que viene al hilo de la conmemoración, el pasado 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los diputados de Vox se han ausentado del salón de plenos durante la lectura de este manifiesto, que, de este modo, no han respaldado.

Jesús Aguirre ha leído dicho documento en un atril ubicado bajo la mesa de la presidencia del salón de plenos del Parlamento andaluz, y acompañado de los demás miembros de la Mesa de la Cámara, con excepción de la representante de Vox, la diputada Mercedes Rodríguez, que es vicepresidenta tercera.

Dicho manifiesto se ha leído después de que no haya prosperado la propuesta del Grupo Popular de acordar una declaración institucional al respecto, a la que se ha negado Vox, cuyos diputados se han ausentado momentáneamente del salón de plenos, al que han regresado para asistir al debate sobre el estado de la Comunidad autónoma que ha abierto este mediodía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con una intervención inicial que se ha prolongado durante una hora y media.

En virtud de este manifiesto, el Parlamento andaluz expresa "su solidaridad con todas las víctimas de la violencia de género, con sus familias y sus amigos", y "reitera su más absoluto rechazo hacia todas las manifestaciones de violencia machista ejercidas sobre las mujeres y el compromiso firme de avanzar, mujeres y hombres juntos", para "lograr una sociedad libre de toda violencia que defienda los derechos humanos y la igualdad".

El Parlamento igualmente "apela a la unidad de los poderes públicos, organizaciones sociales y sociedad civil, y a la necesidad inexclusable de aunar el mayor consenso político y social para dar una respuesta inequívoca y redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia machista de todas sus formas".

"Las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia machista se merecen todo nuestro esfuerzo y compromiso colectivo, y su realidad no puede ni debe ser ignorada", ha continuado leyendo el presidente del Parlamento, cámara que, en virtud de este manifiesto, también ha mostrado "su profundo reconocimiento, apoyo y compromiso con todas las personas que trabajan desde las instituciones autonómicas, locales y profesionales, colectivos, asociaciones, ONGs, ya sea en la prevención, sensibilización, formación o protección de las mujeres frente a la violencia de género", y "para eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres por el simple hecho de serlo".

Además, el Parlamento ha hecho "público" con este manifiesto y "muestra su rechazo más contundente hacia cualquier tipo de discurso que niegue o minimice la existencia de violencia contra las mujeres solo por su condición".

El manifiesto ha concluido trasladando el "firme compromiso" del Parlamento por "seguir trabajando en la sensibilización y la prevención de toda la forma de violencia contra las mujeres, mejorando la detección y atención a las nuevas formas y manifestaciones de la violencia machista".

VOX JUSTIFICA SU AUSENCIA DURANTE LA LECTURA DEL MANIFIESTO

Tras la lectura del manifiesto y el discurso con el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abierto el debate sobre el estado de la comunidad, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado en una atención a medios que su grupo, al igual que el resto, presentó una declaración institucional por el 25N, "en el sentido de condenar la violencia que sufren las mujeres", como esa fecha señala, pero ante la falta de "acuerdo", mostraron su disposición a apoyar la planteada por el Grupo del PP-A, que finalmente optó por "modificarla" siguiendo la ideología "socialista y comunista".

"Evidentemente, nosotros en eso no podemos estar, y esa es la razón por la cual Vox no ha estado en el Pleno del Parlamento cuando se ha leído ese manifiesto", ha añadido, apuntando que su partido no "niega" la violencia contra las mujeres, sino que la combate, pero sí rechazan las "leyes de género".

ESPADAS LAMENTA QUE NO SE HAYA PODIDO CONSENSUAR UNA DECLARACIÓN

También el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha referido a esta cuestión en la atención a medios que ha ofrecido en el Parlamento para realizar una primera valoración del discurso de Moreno, y ha lamentado que, "un año más", el Parlamento andaluz no haya podido "emitir una declaración institucional por unanimidad de todas las fuerzas políticas de rechazo a la violencia machista en un año especialmente duro".

El líder del PSOE-A ha denunciado que "uno de los principales problemas y lacras que tiene hoy la sociedad andaluza", al igual que la española en general, "la violencia machista, no puede ser objeto de una declaración por unanimidad en el Parlamento" de esta comunidad "como consecuencia de que la extrema derecha" representada en la Cámara --en alusión a Vox-- "no se entera y niega esa violencia machista".

Espadas ha aseverado que esto es algo que "deben saber todos los andaluces", tras lo que ha insistido en criticar que se haya tenido que "recurrir a otra fórmula para poder hacer ese manifiesto de condena a los actos de violencia machista y apoyo a las víctimas y a las mujeres asesinadas".