Presidente del PP de Ávila subraya que los comicios en CyL son "el segundo paso" para que Casado llegue a Moncloa

ÁVILA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del PP de Ávila, Carlos García, ha asegurado que el 13 de febrero "quedará grabado en la historia de España" porque las elecciones en Castilla y León serán "el segundo paso" de la llegada del presidente nacional de su partido, Pablo Casado, al Palacio de la Moncloa.

Tras indicar que el "primer paso" fue la victoria del PP en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo, García ha recalcado que el 13 de febrero supondrá un apoyo a Casado de cara a las próximas elecciones generales, según ha subrayado en un acto electoral en el que han participado el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el propio Pablo Casado.

García, quien también preside la Diputación de Ávila, ha asegurado que van a llevar "en volandas" a Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta, desde donde "va a seguir protegiendo" a los ciudadanos "blindando la sanidad" y, entre otras medidas "protegiendo a los autónomos del atraco del Gobierno".

Por su parte, el cabeza de lista del PP a los comicios por la provincia de Ávila, José Francisco Hernández, ha llamado a la "movilización" para "llenar de papeletas las urnas" y, tras aludir a sus seis años como delegado de la Junta, ha asegurado que Fernández Mañueco "ha estado" con Ávila "en los malos momentos y en los buenos", a la vez que se ha mostrado "orgulloso" de haber estado en su equipo.

Hernández ha advertido, en relación con sus adversarios, que "enfrente no hay nada", para afirmar que "los políticos del PP tratan de solucionar los problemas de los abulenses", mientras "otros no tienen programa", a diferencia de las 1.000 medidas planteadas por el PP. "La transformación y el avance de Ávila no se puede parar", ha concluido el candidato.