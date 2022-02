Presidente PP Canarias pide a Casado que dé un "paso al frente" con "soluciones en la mano"

Defiende a Ayuso y critica que se haga el juego a la izquierda con acusaciones de corrupción

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, ha pedido al presidente nacional, Pablo Casado, que dé un "paso al frente" con soluciones "en la mano" para salir de este "agujero negro" en el que está inmerso el PP, y espera que los miembros del partido no tengan que pronunciarse "levantando la mano" para decir si están en un sitio u otro porque eso significa "dividir" y es "muy malo".

Así lo ha manifestado en una entrevista al programa 'De la noche al día' de Radio Canaria, recogida por Europa Press, a raíz de la reunión del comité de dirección del partido celebrada ayer y de que Pablo Casado haya decidido convocar el próximo lunes el congreso nacional del Partido Popular en la reunión de la Junta Directiva Nacional.

Manuel Domínguez se ha mostrado a favor de que se celebre el congreso nacional si es para que haya "altura de miras" y se llegue a un "objetivo común" y a un "objetivo claro", pero no, si sólo sirve "para colocar a unos a un lado y a otros a otro". "Si esto significa levantar el teléfono, llamar uno por uno a los afiliados, a los militantes y a los cargos, colocar a unos a un lado y a otros a otro, el partido va a salir más dividido y herido de lo que está", advirtió.

El líder de los populares canarios indicó que ha hablado por teléfono con otros presidentes autonómicos del PP y señaló que todos coinciden en que esto "sólo tiene una solución, que es a través del diálogo". Por ello, Domínguez pidió que haya "diálogo y consenso" entre las partes en conflicto y que se aporte una solución a este problema.

Preguntado por si la solución pasa por Alberto Núñez Feijóo, Manuel Domínguez quiso recordar que esto ya se vivió en el pasado congreso, cuando "todos los focos se giraban hacia Galicia", y en estos momentos "quizá está sucediendo lo mismo": "No hay un planteamiento de alternativa, no hay un planteamiento de congreso ni siquiera todavía, y espero que en la Junta Directiva podamos tener un planteamiento objetivo y que piense única y exclusivamente en el Partido Popular".

Sobre los dos acontecimientos que han dado lugar a esta crisis, el supuesto caso de corrupción en los contratos de las mascarillas y, por otro, la presunta investigación a la presidenta madrileña, Domínguez señaló que hablar de corrupción es "hacerle el juego a la izquierda" y recalcó que se han visto casos "muy duros" a lo largo de todo este tiempo en el Partido Socialista "en donde ni siquiera han dado explicaciones", aludiendo directamente al exministro Ábalos.

El presidente del PP canario resaltó la "responsabilidad" que ha mostrado Isabel Díaz Ayuso en estos días, "saliendo a las pocas horas para mostrar y explicar cómo eran esos contratos", y con respecto a la presunta investigación a la propia Ayuso, Manuel Domínguez indicó que en la conversación telefónica que mantuvo con Pablo Casado el pasado domingo, éste le dio su palabra de que eso es "absolutamente falso".

En cualquier caso, ha admitido que son los "peores días" que ha vivido "jamás" en política: "Nunca he vivido una situación como ésta; nunca me ha dolido tanto; nunca me he sentido tan cabizbajo", afirmó Manuel Domínguez, quien deja claro que no ha pensado "nunca" en "tirar la toalla", si bien reconoce que a veces le apetece "echar un coño".