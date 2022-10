El presidente del PP de La Rioja dimite y deja a disposición del partido nacional su cargo

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

El actual presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha anunciado que, en la tarde de este jueves, ha puesto a disposición del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, su cargo como presidente del PP de La Rioja. "Esta renuncia es una decisión meditada y que tomo convencido de que es lo mejor para el partido en el que llevo militando casi cuatro décadas", ha precisado.

José Ignacio Ceniceros ha realizado este anuncio durante la celebración del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de LaRioja, órgano de gobierno y administración del Partido entre Congresos, en donde se ha aprobado de manera unánime trasladar al Comité Electoral Nacional la propuesta de Gonzalo Capellán como candidato de esta formación política a la Presidencia del Gobierno de La Rioja en las Elecciones Autonómicas de mayo de 2023.

Posteriormente, y ya atendiendo a los medios de comunicación, Ceniceros ha dicho que "en enero de 2020 ya trasladé esta intención en este mismo órgano". "Entonces dije que mi única ambición era pilotar este proyecto de forma transitoria hasta un puerto seguro, no de llegada sino de salida al futuro", ha dicho.

"Aunque este periodo se ha alargado más de lo deseado, he intentado ejercer esta responsabilidad que me confiasteis con la misma entrega de siempre guiado por el único propósito de servir a los riojanos desde nuestro partido", ha asegurado.

A partir de ahora, ha añadido, se compromete "a seguir trabajando" donde le digan "por el partido", ha asegurado. La decisión, según ha argumentado, fue "muy meditada".

"Era el momento de echarme a un lado y dejar al nuevo candidato y a su equipo que se imponga tomar las riendas del partido, ganar las elecciones y quitarnos este 'desgobierno' que tenemos en estos últimos años", ha explicado.

Todo ello --ha dicho-- "con la fortaleza que tenemos en el PP" de que "cuando vamos todos a una y estamos unidos no hay quien nos pare".

Ahora, con el objetivo del que hablaba en 2020 cumplido, con un nuevo liderazgo para afrontar la cita electoral de mayo, Ceniceros ha señalado que siente "que llega el momento de dar un paso a un lado". "Los responsables de pilotar esta nueva etapa merecen la máxima libertad a la hora de tomar sus decisiones", ha indicado.

"Asumo con normalidad que mi ciclo ha terminado y que toca dar el relevo a nuevas personas y equipos que lideren el día a día del partido, una tarea para la que siempre podrán contar conmigo, si me necesitan. Me voy de la Presidencia, pero nunca de un partido al que he dedicado tantos años de mi vida", ha finalizado.

Tal y como recogen los Estatutos, en una próxima reunión, el Comité Ejecutivo Regional deberá elegir de entre sus miembros a quien tenga que dirigir el Partido, elevando dicha propuesta a la Junta Directiva Regional.