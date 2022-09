Presidente de PRISA apuesta por rebajar deuda y ensalza el papel "fundamental" del grupo en la democracia española

Oughourlian descarta entrar en televisión y apuesta por potenciar la presencia en TikTok para llegar a las nuevas generaciones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, ha apostado por rebajar la deuda "excesiva" que tiene el grupo "tanto en términos absolutos como relativos". Asimismo, ha destacado el papel "fundamental" que juega el grupo en la democracia española y también en Latinoamérica.

"Llevamos quince años con este problema. Si no tuviésemos unas marcas espectaculares pocas compañías hubiesen aguantado este estrés financiero", ha asegurado el presidente de PRISA, al tiempo que ha hecho referencia a que, en cuanto a los medios de comunicación tradicionales, juegan un "papel absolutamente fundamental" en la democracia española y en los países latinoamericanos en los que están presentes: "Lo que se está haciendo desde el periódico (El País) me da mucha esperanza".

Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la compañía en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en el Casino Gran Círculo de Madrid, donde ha explicado que, aunque "está claro" que tienen una "deuda excesiva", tienen "el tiempo, la flexibilidad, para manejar este tema".

En este sentido, ha destacado que refinanciar era su "primer objetivo" y que le llevó "un año llegar a un acuerdo con acreedores". "Fue una negociación muy larga, complicada, después de la invasión de Ucrania este acuerdo no habría sido posible alcanzarlo. Es un buen acuerdo para la compañía y tuve la duda hasta el último minuto sobre si se iba a realizar este acuerdo", ha recordado.

"POCOS MEDIOS DE CALIDAD" EN ESPAÑA

Por otro lado, el presidente de PRISA ha asegurado que, como "hombre de negocios", es "apolítico" y ha advertido de que en España "hay pocos medios de calidad que contrastan y hacen su trabajo", por lo que se ha mostrado "orgulloso" de presidir la compañía. "Yo no me meto en la política española, no me corresponde. Como presidente del grupo soy un hombre de negocios y soy apolítico desde este punto de vista", ha sentenciado.

No obstante, ha reconocido que tienen medios de comunicación, como El País o la Cadena Ser, con una "línea editorial histórica". "Lo miro desde el punto de vista de hombre de negocios y todo el mercado, la prensa y la radio, es de derechas y yo tengo el único medio de izquierdas. Para qué cambiar de línea editorial para juntarnos con toda la prensa y toda la radio de derechas. Para mí, como hombre de negocios me parece un buen negocio", ha admitido.

En la misma línea, ha añadido que para él, como financiero, la parte de medios de la compañía "es muy especial": "Es un orgullo presidir una compañía como esta, nuestros medios, aparte del sesgo ideológico que puedan tener, se enorgullecen de su profesionalidad, calidad y contrastar información".

"En estos momentos con la tentación de irse a los extremos y complacer a las redes sociales, sería fácil conseguir más seguidores, más usuarios únicos, empezando a irse hacia los extremos y este grupo siempre se ha resistido", ha manifestado Oughourlian.

Sobre su trato con los políticos españoles, ha relatado que se ha reunido tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "La relación con todos los partidos democráticos es excelente, es muy buena. Ellos entienden que estamos por la labor de fomentar la información de calidad, los medios de calidad, aunque quizás la izquierda lo entiende mejor que la derecha porque tenemos un sesgo histórico", ha matizado.

Respecto a la relación con el Grupo Godó, el presidente de PRISA ha asegurado que es "extraordinaria". "Desde El País miramos a La Vanguardia como otro gran periódico de calidad. En este país no hay tantos medios con nivel de calidad, conocimiento, pero La Vanguardia creo que es otro periódico de calidad, de nivel", ha apostillado.

En este punto, ha hecho hincapié en la apuesta del grupo por la radio: "Creemos en el futuro de la radio, es nuestro medio que mejor se comporta en términos de ingresos, de resultados, hay un gran futuro para la radio y metemos nuestro dinero donde vemos futuro".

El presidente de PRISA ha celebrado que tienen una presencia en la radio "que es única" ya que, a su juicio, tienen en España "no hay otro activo en los medios que tenga tal alcance como la Cadena Ser", aunque en la compañía siempre se hable de El País por ser "el niño preferido de la casa". "La Cadena Ser es una activo espectacular y llega a todos los pueblos, todas las regiones de España", ha indicado.

DESCARTA ENTRAR EN TELEVISIÓN Y APUESTA POTENCIAR PRESENCIA EN TIKTOK

Aunque ha señalado que para la compañía "es imprescindible" entrar en el mundo del vídeo, tema para el que están "invirtiendo mucho", ha descartado entrar en televisión. "Para nosotros es imprescindible entrar en el mundo del vídeo y por eso estamos invirtiendo mucho en temas de vídeos. Si eso quiere decir que un día queramos entrar en la televisión, eso lo veo más complicado, requiere inversiones grandes que no sé si nos conviene entrar en ese mundo, pero en el mundo del vídeo sí quiero estar porque ese es mi mundo", ha dicho.

Así las cosas, ha subrayado que a sus hijos "les cuesta mucho la idea de leer un artículo de dos o tres minutos", por lo que ha apostado por potenciar la presencia en TikTok. "Están todo el día en TikTok, hay que estar en TikTok para llegar a esta generación, si no hablamos su idioma, no llegamos. Tenemos que hacer vídeos distintos, para llegar a nuestros lectores, clientes", ha concretado.

También ha descartado invertir en proyectos en Estado Unidos, un mercado que considera que es "muy complejo". "He visto a muchas compañías españolas que se lanzaban a Estados Unidos pensando que hablando español llegarían. Creo que es un mercado supercomplejo. Ir a Estados Unidos pensando 'tengo los mejores manuales de texto o mejor conocimiento de la educación en español' creo que eso se ha intentado y ha fracaso", ha afirmado.

Durante su intervención, Oughourlian ha comentado que España "no tiene problemas de libertad de expresión" y que "hay muchos medios, muchos chiringuitos, que se montan en el mundo digital". "Eso no lo veo en otros medios en el mundo, casi todos los días nacen medios digitales, con dos periodistas. No nos afecta mucho, hay todo un mundo de gente que va más por los algoritmos o que están financiados por algunas corporaciones para difundir algunas cosas", ha criticado.

Por último, ha incidido en que la compañía tiene "un gran futuro en el sector de la educación", aunque siempre "se habla y mucho de los medios", PRISA, en sus palabras, "es ante todo una compañía de educación". "En términos de números, es una compañía de educación líder en sus mercados en 19 países, hemos desarrollado tecnología y liderazgo", ha concluido.