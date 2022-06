El presidente de Puertos del Estado dice que es el Gobierno quien debe analizar la propuesta de deslocalización de Puig

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia cree que la descentralización "como idea" es "absolutamente razonable"

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Organismo Público Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha recalcado este jueves que es el Gobierno central el que debe analizar la propuesta de la Generalitat sobre descentralizar organismos del estado, que incluye ubicar en València el ente que él preside, porque es un debate que "trasciende" su posición.

Rodríguez se ha manifestado de este modo, en declaraciones a los medios, después de participar este jueves en València en la inauguración de la Conferencia de la Organización Europa de Puertos Marítimos, junto a la presidenta de ESPO, Annaleena Mäkilä; el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez y la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, María Pérez.

Al hilo de la propuesta que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentó esta semana para deslocalizar instituciones del Estado, que llevaría a València Puertos del Estado, Rodríguez ha ironizado: "Soy hijo de militar, he nacido en Cartagena, he vivido en Cádiz, Vigo y Estados Unidos. Yo no estoy arraigado a ningún lugar".

El presidente del organismo público ha insistido en que "es una propuesta que tendrá que analizar el Gobierno" aunque, en cualquier caso, ha apuntado que su opinión "personal" es que "la conformación de lo que es un estado distribuido territorialmente tendría que haberse hecho a finales del siglo XIX".

Cabe recordar que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la propuesta de Ximo Puig se dio en un "contexto académico", insistiendo en que el planteamiento del Gobierno es realizar esta descentralización con organismos que no afecten a la estructura del Estado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha reconocido que se trata de un "debate complicado porque hay muchas familias arraigadas en un sitio y hay que trasladar funcionarios", pero cree que la descentralización "como idea" es "absolutamente razonable".

De hecho, ha apuntado que "muchísimos países europeos tienen descentralizada una gran parte de sus unidades de gestión" y ha planteado que "sería bueno para la cohesión territorial".