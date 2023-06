El presidente del Senado carga contra los que "cuestionan los avances en derechos"

LEÓN, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Senado, Ander Gil, ha asegurado sentirse "preocupado" por quienes están "cuestionando los avances conseguidos en materia de derechos fundamentales", a la vez que ha afirmado que "no hay cabida para el fundamentalismo institucional" ni para "una visión lineal de la historia de la democracia", por lo que "no cabe el relativismo moral y el todo vale".

Gil ha participado hoy en León la conferencia internacional para conmemorar el Día Internacional del Parlamentarismo, que reúne durante la jornada a presidentes de parlamentos europeos, de otras cámaras legislativas y de terceros países asociados, así como embajadores y otros representantes políticos de África y Latinoamérica para analizar el papel del parlamentarismo ante las amenazas a la democracia.

El presidente del Senado ha asegurado que el "deterioro de las democracias" y la "degradación de las instituciones" son cuestiones que "no nacen de la casualidad", sino que son "decisiones conscientes a través de personas y organizaciones que operan en el interior" de las democracias.

"Los enemigos de la democracia no son sólo externos como los regímenes extremistas religiosos o dictatoriales. Hay enemigos internos como los populistas, los nacionalistas radicales, la extremada derecha. Son los enemigos íntimos de la democracia", ha asegurado durante su intervención.

Así, ha explicado que esos enemigos externos "quieren el fin abrupto de la democracia, casi siempre mediante el uso de la violencia", mientras que los "internos" la van "minando hasta hacerla un proceso burocrático y desnaturalizarla para su destrucción".

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

"Ante esa preocupante realidad, sólo decir que estoy convencido de que los problemas de la democracia se resuelven única y exclusivamente con más democracia. Eso no quiere decir ni ingenuidad, ni comodidad ni ambigua institucionalidad mal entendida", ha señalado el presidente del Senado, que ha recordado que no hay "ley natural que obre en favor de los derechos" si no que "corresponde defenderlos todos los días, a todas horas y en todos los lugares".

Por eso, ha criticado que el "razonamiento que lleva al populismo es falaz" por contemplar "soluciones simples a problemas complejos" y por "apelar al miedo", por lo que son "saboteadores de la democracia" por "utilizar falsos dilemas" como "ellos o nosotros, tus derechos frente a los de otros y, muchas veces, frente a los de otras".

Aún así, Ander Gil considera que "no tendrán éxito" porque "la fortaleza de las instituciones en Europa es evidente". "No es fácil dañar a las instituciones del estado democrático, confío en la sociedad civil", ha advertido, a la vez que ha reclamado "no menospreciar" la "vitalidad" de las democracias actuales.