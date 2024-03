El presidente del TSJA dice que la Ley de Amnistía "evidentemente es muy polémica" y se tendrá que valorar en su momento

CÁDIZ, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado sobre la Ley de Amnistía que "evidentemente es muy polémica" y se tendrá que valorar en su momento, ya que ha recordado que "ahora es el momento del poder Legislativo".

A pregunta de los periodistas, Del Río ha señalado que "supone una ley que va a dar mucho que hablar, pero es que ahora es el momento un poco del poder Legislativo y hay que esperar el recorrido".

"Evidentemente es una ley muy polémica y tendrán que valorarse esos flecos que hay ahí de posible o no constitucionalidad, de posible o no racionalidad, arbitrariedad o no, pero son temas que hay que verlos en su momento y que lo verán los jueces que tengan que aplicar", ha incidido.

Finalmente, ha señalado que "es una ley que nace con polémica, eso está ahí, que tiene que pasar unos filtros de constitucionalidad que los parlamentarios lo van a ver, que luego se verá si cada uno de los jueces, en su caso, piensa que eso es o no adecuado, y luego tiene unos filtros ya de relación de si está o no conectada con ese bien general con lo que significa un sentido de la ley".

"Hay una serie de filtros que están ahí, de dudas que están en el ambiente", aunque como presidente del TSJA no ha entrado a valorar por respeto a la función que ejerce "y la que ejercen los demás".