Presidente TSJA reivindica el trabajo diario de los jueces frente a la actual "tensión institucional"

GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reivindicado este miércoles, frente a la actual "tensión institucional" y "conflicto entre poderes del Estado", el trabajo diario que desempeñan jueces y magistrados en sus respectivos juzgados tratando de "dar lo mejor de sí" y la "mejor respuesta al ciudadano", "ajenos" a "todo este revuelo".

En declaraciones a los medios durante un encuentro con motivo del final de año, Lorenzo del Río ha dicho que le preocupa la imagen "distorsionada" que se puede dar de la justicia con "todo este conflicto entre poderes del Estado", pero ha recalcado que este "problema" no es de los jueces y magistrados que están cada día en los juzgados, sino del Tribunal Constitucional, que no forma parte del poder judicial, y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es un órgano de gobierno de los jueces pero no ejerce jurisdicción.

"Frente a esa tensión institucional y constitucional, creo que el mensaje positivo es que 1.014 jueces en Andalucía y más de 5.000 en toda en España siguen día a día trabajando, intentando trabajar en condiciones no siempre convenientes, en edificios no siempre idóneos, con una sobrecarga de trabajo que es excesiva en muchos sitios" pero "dando de sí todo lo mejor para el ciudadano" con la ayuda de letrados, funcionarios y el resto de profesionales, ha reivindicado el presidente del TSJA.

Así, y aunque ha reconocido que le "preocupa" esta "distorsión de la imagen que se puede dar con todo este conflicto entre poderes del Estado", los jueces que ejercen jurisdicción son "ajenos" y al margen de las opiniones particulares que puedan tener en este asunto siguen y seguirán al frente de los juzgados realizando su trabajo.

Junto a ello, ha lamentado que el año culmine sin mensajes "positivos en firme" para la Justicia al no haberse "colmado" objetivos concretos y quedarse en el plano parlamentario varios de los proyectos legislativos que se preveía que podrían estar ya operativos.