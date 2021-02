El presidente del TSJCyL que critica a Podemos fue amonestado en mayo por sus palabras sobre el estado de alarma

Lesmes le pidió por carta "responsabilidad institucional" y le llamó a la prudencia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, quien ha merecido este miércoles las críticas de Podemos, IU y el PCE por sus palabras poniendo en entredicho la presencia de la formación morada en el Gobierno, ya fue amonestado el pasado mes de mayo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su presidente, Carlos Lesmes, le mandó una carta recordándole su responsabilidad institucional y llamándole a la prudencia por otras manifestaciones en las que puso en entredicho el estado de alarma por covid.

En esta ocasión, Concepción ha afirmado durante una entrevista televisiva que "la democracia en España se pone en solfa desde que el Partido Comunista", en el que encuadra al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "forma parte" del Ejecutivo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha recibido aaún ninguna queja formal por estas nuevas manifestaciones de Concepción, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, si bien aún no se ha decidido si las nuevas manifestaciones merecerán o no un nuevo reproche u otro tipo de actuación.

El pasado 15 de mayo, Lesmes trasladó por carta a Concepción el criterio mayoritario de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces en relación a las manifestaciones de Concepción en Onda Cero, en las que afirmó que se estaba utilizando el estado de alarma "para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia".

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, consideramos necesario recordar también que, en el caso de los miembros del Poder Judicial, éste está sometido a unos límites específicos y más estrictos, derivados de la naturaleza de la función jurisdiccional que desempeñan", apuntó el presidente del CGPJ en dicha ocasión.

Este miércoles, Podemos, IU y el Partido Comunista de España (PCE) han arremetido contra las declaraciones del presidente del alto tribunal de Castilla y León, que tildan de "reaccionarias".

El propio Iglesias ha reproducido las declaraciones de este magistrado en su cuenta de Twitter: "'La democracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno'. José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 16 de febrero de 2021", ha apuntado.

La semana pasada Iglesias subrayó en varias entrevistas e intervenciones públicas, que en España existían situaciones que impedían hablar de "plena normalidad democrática" y que ponerlas de manifiesto era el mayor compromiso con ella.

También ha reaccionado a las declaraciones de Concepción el titular de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para cuestionar que luego exista gente que "se sorprende con determinadas sentencias dictadas por algunos jueces que, como este señor, profesan ideas reconocidamente reaccionarias".

Además, el secretario general del partido morado en Castilla y León, Pablo Fernández, ha calificado las palabras del juez de "vergüenza", ya que Concepción "está manchando y mancillando las instituciones", a lo que ha añadido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería tomar cartas en el asunto para cesarle de su puesto".