El presidente del TSXG ve una "alarma innecesaria" en el debate de la ley del 'solo sí es sí' y apela al "sosiego"

El fiscal superior de Galicia afirma que el decreto de unificación de criterios de Fiscalía "será cumplido"

A CORUÑA, 23 (EUROPS PRESS)

El presidente del Tribunal de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha advertido que el debate sobre la conducta de los jueces o los tribunales al revisar las penas en base a la ley del 'solo sí es sí' está generando una "alarma innecesaria" y apela al "sosiego y la prudencia".

Respecto al decreto de la Fiscalía para unificar criterios, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha asegurado que "será cumplido naturalmente por todas las fiscalías". No obstante ha afirmado que "requiere matices" de modo que es necesario "estudiar cada caso concreto, verlo y aplicarlo".

Ambos han hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la apertura de una jornada sobre ciberseguridad y fraude digital celebrada este miércoles en la oficina principal de la sede de Abanca en A Coruña.

Díaz-Castroverde ha explicado que no tiene "nada que añadir o que quitar" a las manifestaciones que el Consejo General del Poder Judicial "corrigió y precisó". Y ha añadido que "son los mismos jueces que dictaron las sentencias los que están teniendo que revisarlas, es de principio de legalidad de la Constitución y ya se verá el resultado final".

DECRETO DE LA FISCALÍA

Al ser cuestionado sobre si el decreto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compromete la posición de los jueces, el presidente lo ha negado en cuanto a que "es de aplicación para los fiscales". "Simplemente es una parte más del procedimiento que los jueces escucharemos de cara a revisar las sentencias", ha puntualizado.

Del mismo modo, ha precisado que "no solo se trata de revisar la sentencias" sino también "de aplicar o no la nueva ley" a los recursos de apelación a las sentencias que no son firmes todavía.

En cualquier caso, ha asegurado que la posición del Tribunal Supremo va a determinar la de los tribunales superiores. "Culmina la cúspide de la organización judicial y por lo tanto lo que diga será de aplicación para el resto de los tribunales".

Suanzes, por su parte, ha añadido que la Fiscalía General "completará en el futuro con mayores precisiones" el decreto con una circular. "Nosotros seguimos estudiando caso a caso y vamos a ver lo que va pasando en cada supuesto", ha aclarado.

CIFRAS

Respecto a las cifras de peticiones de revisión de condena, ha explicado que la Fiscalía General ha solicitado información al respecto "pero todavía no se ha concluido en las comunidades autónomas".

En Galicia, según ha concretado, "tal vez en breve" se tengan "datos reales sobre ello". "Veremos el número total de revisiones que se han podido hacer o incluso hacer una previsión de las que pueda haber en el futuro", ha avanzado.